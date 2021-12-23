HSA Enerji, JA Solar ile işbirliği anlaşması imzaladı

Yenilenebilir enerji endüstrisinde Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan HSA Enerji, Manisa’daki tam otomasyona dayalı fotovoltaik panel üretim tesisinde 1 Eylül 2021’de Mavi Çam Güneş Panelleri’nin üretimine başladı.



Türkiye pazarında 11 Busbar M10 teknolojisine sahip, yüksek güç çıkışı sağlayan Mavi Çam Güneş Panelleri ile kısa sürede hızlı bir yükseliş elde eden HSA Enerji, JA Solar iş birliği ile ürün portföyünü genişletecek ve JA Solar Güneş Panellerinin üretimine başlayacak.



HSA Enerji ve JA Solar arasındaki iş birliği, Türkiye’deki Fotovoltaik pazarında daha yüksek seviyede bir müşteri odaklılık ve rekabetçi yapı sağlayacak.



Manisa’da bulunan yıllık 250 MW üretim kapasitesi ile HSA Enerji, makine seçiminden teknik yerleşime, kalite kontrol planı uygulamasından ham madde tedariğine kadar JA Solar ile birlikte çalışmaktadır. 2022 yılının ikinci çeyreğinde 500 MW’a çıkartılması planlanan üretim için gerekli tüm AR-GE yatırımları da JA Solar ile birlikte geliştirilecek.



Anlaşmaya göre JA Solar, HSA Enerji Manisa fabrikasına hücreler dahil tüm ham maddeleri temin edecektir ve üretime geçmeden önce tüm kalite kontrol süreçleri JA Solar kriterlerine göre yapılacak.



Fotovoltaik panel üretim sektörü için öncü çalışmalarımıza devam edeceğiz



Enerji alanında PV Evolution Labs (PVEL) 2021 FV Modülü Güvenilirlik Puan Kartına göre, altıncı kez “En İyi Performans Gösteren” ödülünü alan JA Solar ile gerçekleştirilen bu iş birliği hakkında değerlendirmede bulunan HSA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Doğan şunları söyledi: “Güneş paneli alanında köklü bilgi birikimine sahip öncü bir firma olan, hücre ve güneş paneli teknolojisindeki gelişmelerde bir lider olan JA Solar ile birlikte gerçekleştirilen bu anlaşma ile Türkiye’deki güneş enerjisi sektörüne önemli ölçüde katkıda bulunacağız ve fotovoltaik panel üretim sektörü için öncü çalışmalarımıza devam edeceğiz”



Türkiye'nin sıfır karbon hedefine destek olacak



JA Solar Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Xinwei Niu da şu değerlendirmede bulundu: “HSA Enerji ile iş birliği yapmaktan memnunuz. HSA Enerji üretim sistemi ve kalite kontrol sisteminin geliştirilmesinde ve HSA Enerji’ye üretim için ham madde temininde katkıda bulunarak Türk Fotovoltaik pazarına en ileri ürünlerimizi temin etmeyi hedefliyoruz. Bu iş birliği vasıtası ile Türkiye pazarındaki Fotovoltaik endüstrisinin gelişmesini daha da teşvik etmek ve Türkiye’nin 2053 senesindeki net sıfır karbon hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.”

Yıllık 250 MW’lık üretim kapasitesiyle Mavi Çam Güneş Panelleri’nin üretimini yapan HSA Enerji, 2022 itibariyle bifacial (çift camlı) güneş panelleri ve JA Solar Güneş Panelleri üretimine başlamayı ve 500 MW üretim kapasitesiyle üretilen panelleri ihraç etmeyi hedefliyor.