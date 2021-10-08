HSA Enerji’den 11 Busbar M10 yarım hücre teknolojisine sahip güneş paneli

Yenilenebilir enerji alanda yatırımlarına devam eden HSA Enerji, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği 110 milyon liralık yatırımla 11 Busbar M10 yarım hücre teknolojisine sahip 540 Watt güneş panellerinin seri üretimine başladı. Maliyetleri azaltan ve verimliliği yükselten Mavi Çam Güneş Panelleri, Türkiye’de güneş enerjisinin en düşük maliyetle üretilmesine imkan sağlarken yüzde 5 daha yüksek performans sunuyor.

Güneşten elde ettiği enerjiyi çok daha uygun maliyetle üretirken güneş enerjisini diğer enerji kaynaklarına kıyasla daha rekabetçi konuma taşımak için Ar-Ge çalışmalarına devam eden HSA Enerji’nin geliştirdiği Mavi Çam Güneş Panelleri, yere monte FV santralleri, çatı FV sistemleri, yüzen FV santralleri ve FV tarım entegre güneş sistemleri olarak farklı şekillerde kullanılabiliyor.

“Dış ticaret açığının kapatılmasında önemli rol oynayacak”

HSA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Doğan, Manisa’da 10 bin metrekarelik kapalı alanda 110 milyon liralık ilk faz yatırımıyla Türkiye’nin güneş enerjisinden elektrik üretiminde önemli bir ilke imza attıklarını söyledi.

Bu teknolojideki ilk üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Doğan, “Ülkemizde panel ithalatı büyük ölçekli olmasa da halen devam etmektedir. Bizim ürettiğimiz ürün watt/metrekare değeri en yüksek ürün olduğundan elektrik üretim maliyetini en çok düşüren güneş panelidir. Ülkemizin enerji anlamındaki cari açığının da kapanmasında önemli rol oynayacaktır” dedi.

Yarım hücre teknolojisine sahip 540 Watt güneş panellerinin muadillerine göre yüzde 5 daha fazla üretim avantajı sunduğuna dikkat çeken Doğan, “Amaç birim maliyetteki en uygun sistemi tasarlamak olduğundan toplam yatırım bütçesinde bizim panellerimiz ile ortalama yüzde 7 oranında sistem maliyetleri yönünde avantaj sağlıyor. Bu panellerin benzeri yurt dışından ithal edildiğinde yüzde 10-20 daha yüksek maliyetli oluyor. Amacımız; güneşten elde ettiğimiz elektriği en kaliteli sistemlerle ve en düşük maliyetle üretmektir. Bu nedenle biz de Türkiye’de bir ilk olan 11 Busbar M10 yarım hücre teknolojisini kullanarak geliştirdiğimiz Mavi Çam Güneş Panelleri’nin 182 mm’lik modül üretimine geçtik.” şeklinde konuştu.

“Yüzde 2 daha fazla verim sağlıyor”

Ürettikleri modüllerde düşük güç ve verim kaybı yaşandığını, bu durumun panellerin teknolojisini daha da önemli hale getirdiğini söyleyen Doğan, şöyle devam etti: “Tam kare hücreyi ikiye bölmek, elektrik akım geçiş yolunu kısaltıp, akım direncini düşürüyor. Bu işlem de tam kare hücreye oranla yüzde 3’e kadar daha fazla güç sağlıyor. Modül mikro çatlak oranı azaltılarak modülde oluşabilecek zararlar en aza indiriliyor. Kesitli ribon telleri kullanılarak hücre üstü gölgelenmeden yüzde 75 tasarruf sağlanıyor. Standart hücrelerde kullanılan 5 Busbar’a göre 11 Busbar kullanılması yüzde 2 daha fazla verim sağlıyor İlk kurulum maliyeti ve sistem tasarımı noktasında kablolama, taşıyıcı sistem ve işçilik/montaj gibi ciddi avantajlar sunuyor.”