HSA Enerji’den Manisa'ya ikinci güneş paneli fabrikası

Fotovoltaik güneş paneli üreticisi HSA Enerji, yeni yatırıma hazırlanıyor. Şirket, 160 milyon liralık yatırımla Manisa’ya ikinci güneş paneli fabrika kurmayı planlıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim faaliyetlerini sürdüren HSA Enerji, geçen yıl eylülde ilk fazı yıllık 250 megavat olan kapasiteyle üretime başlamıştı. Burada yüksek kalite ve verime sahip güneş enerjisi panelleri üreten şirket, haziran itibarıyla da yıllık üretim kapasitesini 500 megavata çıkardı. Şirket, Ocak 2023'te açmayı planladığı ikinci fabrika ile toplam panel üretim kapasitesini 1 gigavata çıkaracak.

“İkinci fabrikamızın inşaatına başladık”

Yeni yatırıma ilişkin bilgi veren HSA Enerji Satış ve Pazarlama Direktörü Mehmet Aybaş, “Ulusal ölçekte geniş üretim kapasitesine sahip olan, güneş enerji sektöründe kalitesi ve teknolojisi ile öne çıkan HSA Enerji, ürettiği Mavi Çam Güneş Panelleri ve JA Solar panellerini daha fazla güneş enerji santrali çözümlerine sunmak için mevcut kapasitesini arttırdı. Bu bağlamda da mevcut kapasite artışımıza ilave olarak ikinci fabrikamızın inşaatına başladık ve 2023 yılında toplamda 1 gigavat üretim kapasitesi ile hem ulusal hem de uluslararası pazara hizmet etmeyi planlıyoruz." dedi.