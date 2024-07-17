HSBC Grup yeni CEO'sunu seçti

HSBC Grup, Georges Elhedery'nin 2 Eylül 2024'ten itibaren Üst Yönetici (CEO) olarak atandığını duyurdu.

HSBC Grup​​​​​​​ Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker, Elhedery'nin göreve gelmesinden memnun olduğunu belirterek, "Elhedery, bankaya, müşterilerimize ve çalışanlarımıza tutkuyla değer veren olağanüstü bir lider ve bankacı. Değişime liderlik etme, büyümeyi sağlama, sadeleşme, maliyetleri kontrol altına alma ve uygulamaya güçlü bir şekilde odaklanma konusunda geçmişe dayanan bir sicile sahip" ifadelerini kullandı.