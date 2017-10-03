HSBC Türkiye'de üst düzey atama

03 Ekim 2017

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Funda Temoçin Aydoğan, 12 Eylül 2017 itibarıyla HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından sorumlu Direktör olarak atandı.



Kariyerine 2000 yılında Humanitas Doğuş İnsangücü Yönetimi A.Ş.’de başlayan Aydoğan, HSBC Türkiye’ye katılmadan önce farklı sektörlerde insan kaynakları uygulamaları ve yönetiminden sorumlu olarak görev yaptı.



2003-2005 yılları arasında Tansaş Perakende Mağazacılık A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, 2005-2008 yılları arasında Hedef Alliance Holding’de önce İnsan Kaynakları Müdürü sonrasında İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Aydoğan, 2008-2012 yılları arasında Savola Foods Yudum Gıda A.Ş.’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı.



Aydoğan, 2012-2013 yılları arasında TÜVTÜRK’te İnsan Kaynakları Direktörü ve 2013-2017 yıllar arasında Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak tüm insan kaynakları uygulamalarından sorumlu yönetim üyesi olarak görev aldı.