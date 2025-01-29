HSBC Türkiye'de yıllık izinler 29 güne çıkarıldı, babalık izni 4 hafta oldu

HSBC Türkiye, 2025 yılına girerken çalışanların yıllık izinlerine yönelik iki önemli uygulamayı hayata geçirdi.

Yeni düzenleme ile tüm HSBC çalışanları için yıllık izin süreleri standart hale getirildi. Böylece kıdemden ve unvandan bağımsız olarak HSBC çalışanları yılda toplam 29 gün izin kullanabilecek..

Ocak 2025 itibarıyla hayata geçirilen bir diğer uygulama ise yeni baba olan çalışanlara sağlanan babalık izni süresinin 10 günden dört haftaya çıkarılması oldu.

HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin, HSBC olarak, iş-özel yaşam ayrımı yapmadan herkesin tekil bir hayatı olduğuna inandıklarının ve bu nedenle bütünsel iyilik haline odaklandıklarının altını çizdi.

HSBC Türkiye olarak bütünsel iyilik uygulamalarını izin haklarının yanı sıra çalışma modelleriyle de desteklediklerini belirten Temoçin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Ofiste, uzaktan ve karma çalışma imkânı

* Çalışma arkadaşlarımız ofiste, uzaktan ve karma olarak işlerinin ve kendi hayatlarının dinamiğine uygun modellerde çalışabiliyor. Ayrıca, rolü uygun olan, karma ve evden çalışma modeline dahil olan arkadaşlarımız, ofiste çalışma prensipleri aynı kalmak koşulu ile ikametgâh adreslerini Türkiye’nin herhangi bir iline taşıyarak da çalışmaya devam edebiliyorlar.

Kariyer molası fırsatı

* Ayrıca çalışma arkadaşlarımızın yaşamlarının belli dönemlerinde değişebilen dengelerine uygun çözümler de üretiyoruz. Bu kapsamda yaz dönemi, sömestr ve bayramlarda esnek çalışma modelinin kapsamını genişletiyor, ayrıca anne adaylarına doğum izni öncesinde iki ay evden çalışma imkânı sunuyoruz. Kariyer molası uygulamamızla ise çalışanların de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 3-6 ay arasında iş yaşamlarına ara vermelerine fırsat tanıyoruz.