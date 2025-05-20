HSBC Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Burçin Ozan oldu

HSBC Bank A.Ş.’de üst düzey atama gerçekleşti. 23 yıllık deneyime sahip Burçin Ozan, bankanın yeni Genel Müdürü oldu.

Atamanın ardından değerlendirmede bulunan Ozan, “HSBC Grubu’nun 160 yıllık global deneyimini ve uluslararası gücünü arkamıza alarak, Türkiye’de 35 yıldır süren faaliyetlerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2002’den bu yana HSBC’de

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Burçin Ozan, kariyerine Andersen Danışmanlık’ta başladı. Finansal danışmanlık ve denetim alanlarında çeşitli projelerde görev aldıktan sonra, 2002 yılında HSBC Türkiye’ye katıldı.

Bankanın finans ekibinde çeşitli görevlerde bulunan Ozan, 2015 yılında Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 2021’den bu yana Genel Müdür Vekili olarak görev yapıyordu. Ayrıca, 2016-2019 yılları arasında HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Ozan, halen HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam ediyor.