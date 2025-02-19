HSBC’nin karı beklentilerin üzerinde: Hisse geri alımı yolda

HSBC Holdings, daha yüksek ücret gelirlerinin desteğiyle çeyreklik net kârının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini duyurdu. Banka, 2 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapmayı planladığını açıkladı.

Net kar beklentilerin üzerinde

Londra merkezli banka, Aralık 2024’te sona eren üç aylık dönemde 197 milyon dolar net kâr elde ettiğini bildirdi. Bu rakam, bir önceki yılın 153 milyon dolarlık seviyesinin ve analistlerin 27,9 milyon dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti.

HSBC’nin net karı, bir önceki yıl Bank of Communications’taki 3 milyar dolarlık değer düşüşü nedeniyle düşüş yaşamıştı.

Gelir kalemlerinde değişim

Bankanın net faiz geliri bir yıl önceki 8,28 milyar dolardan 8,185 milyar dolara gerilerken, net ücret gelirleri ise 2,76 milyar dolardan 2,98 milyar dolara yükseldi.

Yeniden yapılanma adımları

Eylül ayında CEO olarak göreve başlayan Georges Elhedery, bankanın operasyonlarını sadeleştirme yönünde adımlar atıyor. Bu kapsamda:

• Ticari ve yatırım bankacılığı operasyonları birleştirildi.

• Yönetim kurulu üye sayısı üçte bir oranında azaltıldı.

• ABD ve Avrupa’da şirketlere işlem yapma ve halka arz danışmanlığı verme faaliyetlerini sonlandırma planları gündeme geldi.

Hisselerde yükseliş devam ediyor

HSBC’nin Hong Kong’da işlem gören hisseleri, Elhedery yönetiminde başlatılan yeniden yapılanma sürecinin etkisiyle 2024 yılında yüzde 23 değer kazandı. Bu yıl ise yüzde 15’lik ek bir yükseliş kaydedildi.