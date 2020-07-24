HT Solar, 4 yılda 1 GW gücünde panel sattı

24 Temmuz 2020

OSMAN KILIÇ

Güneş enerjisi ekipmanları üreten HT Solar, kuruluşundan bu yana geçen 4 yılda 1 GW'lik güneş paneli sevkiyatı gerçekleştirdi. Cirosunun yüzde 85'i ihracattan gelen şirketin en büyük pazarını ise ABD oluşturuyor. Şirket, geçen yıl ABD'ye 400 MW kapasiteli panel ihraç etti. Çin merkezli devlet şirketi HT-SAAE iştiraki olan güneş enerjisi ekipmanları üreticisi HT Solar, 4 yılda güneş paneli sevkiyatında 1GW'ye kadar ulaştı. ABD merkezli test laboratuvarı PV Evolution Labs (PVEL) tarafından bu yıl, en iyi performans gösteren üreticilerden biri seçildiklerini vurgulayan HT Solar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Beler, “Dünyada 6'ncı sırada yer aldık ve Türkiye'den listeye giren tek üretici olduk” dedi.

Tüm ürün gamlarının ihracata uygun olduğunu söyleyen Beler, “Ciromuzun yüzde 85'ini ihracat oluşturuyor. En büyük pazarımız ise ABD” diye konuştu. Sadece 2019 yılında ABD pazarına 400 MW güneş paneli ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Beler, iç pazarda da verimli bir dönem yaşadıklarını dile getirdi. İç pazarda ticari işletmelerin çatılarına öz tüketim amaçlı güneş santralleri kurulmasıyla Türkiye'de de çatı pazarında talep artışı olduğunu bildiren Beler, “Anlaşma sağladığımız lisanslı projeler ve çatı projeleri ile birlikte iç pazarda da yıl sonunda 250MW sevkiyat hedefimize ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

2 farklı ebatta panel üretiyor

Fabrikalarında 60 ve 72 hücreli olmak üzere 2 farklı ebatta panel üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Beler, “Ürün portföyümüzde, Bifacial, Bifacial Half-Cut, Bifacial Şeffaf Backsheet, Bifacial Şeffaf Backsheet Half-cut, Siyah Panel, Mono-Perc, Half-Cut gibi farklı özelliklere sahip güneş panellerimiz bulunuyor” dedi. Beler, “Çalıştığımız markalar arasında Çalık Holding, Karadeniz Holding gibi yatırımcı firmaların yanı sıra sektörün öncü EPC firmalarından General Solar, Göktekin Enerji ve Tegnetia Enerji bulunuyor” ifadesini kullandı.