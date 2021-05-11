HT Solar'dan Ukrayna'ya güneş paneli tedariki

HT Solar, ürettiği güneş panelleriyle birçok ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Türkiye’de kurulduğu günden itibaren, global ölçekte 1 GW'dan fazla projeye güneş paneli tedarik eden HT Solar, son olarak Ukrayna’nın Berdyansk şehrinde 19,65 MWp’lik projenin çözüm ortağı oldu.

Geniş bir ihracat ağına sahip olduklarını ve bunu geliştirmek için stratejik yatırımlara bu yıl da devam ettiklerini söyleyen HT Solar Satış ve Pazarlama Müdürü Emre Kulaç, “HT Solar olarak olumlu demografik eğilimler, yüksek şehirleşme hızı ile birlikte artan enerji talebini karşılamak için potansiyel pazarları iyi değerlendiriyoruz. Ukrayna’da bu ülkelerin başında geliyor.” dedi.

Bu kapsamda Ukrayna’nın Berdyansk şehrinde yatırımcı firma Demircioğlu Mermer ve EPC firması Solargüç ile iş birliği yaptıklarını açıklayan Kulaç, “19,65 MWp kapasiteli güneş enerji santraline, 400 W Monokristal Bifacial panellerin sevkiyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 GW kurulu güce sahip olan Ukrayna, gerek coğrafi konumu gerek yenilebilir enerji yatırımları ile Avrupa’nın yükselen yıldızı olma yolunda ilerliyor. HT Solar olarak, Ukrayna pazarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve daha çok referans projenin çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Üretim kapasitesini artıracak

Akıllı teknolojileri, otonom ve robotik sistemler ile inovatif bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Emre Kulaç, “Global ölçekte başarımızı sürdürülebilir kılarak; sektör ve pazar trendlerini takip ederek, ürün portföyümüzü geliştiriyoruz. Şu an ürün portföyümüzde, 158.75 mm, 166 mm, 182 mm ve 210 mm hücrelerle üretilen Mono-Perc, Half-Cut ve Bifacial gibi farklı özelliklere sahip güneş panellerimiz mevcut. Bu yeni nesil panellerle üretim kapasitemizi artırarak global projelere daha fazla panel tedariki sağlamayı planlıyoruz.” dedi.