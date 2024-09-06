Huawei, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 20,3 pazar payına ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çok uluslu dijital iletişim teknolojisi şirketi Huawei, giyilebilir ürünler sektöründe zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

Pazar araştırma şirketi IDC tarafından hazırlanan son rapora göre, 2024'ün ilk yarısında Huawei, sevk edilen akıllı saat ve bileklik cihazlar açısından bir önceki yıla göre yüzde 55,1'lik artış kaydetti.

Şirket, hazırlanan bu rapor doğrultusunda, küresel giyilebilir cihaz pazarı sevkiyatlarında iki çeyrek üst üste en üst sırada yer aldı.

Huawei, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla toplam 8,9 milyon cihaz sevkiyatı yaparak yüzde 20,3 pazar payına ulaştı. Böylece, bu yılın ilk yarısında, dünyadaki her akıllı saat ve bileklik sevkiyatının beşte birini gerçekleştirdi.

Yeni ürünler 19 Eylül'de tanıtılacak

Huawei, giyilebilir cihazlardan tabletlere kadar bir dizi yenilikçi ürünün tanıtılacağı etkinliği 19 Eylül'de gerçekleştirecek.

Yaklaşan etkinlikte, merakla beklenen "HUAWEI WATCH GT" serisi de tanıtılacak. Yeni modeller, daha hassas ve kapsamlı verilerle sağlık ve fitness takibini geliştirmeyi vadeden ve kısa süre önce tanıtılan "HUAWEI TruSense Sistemi"ni entegre edecek.

Geçen ay tanıtılan HUAWEI TruSense Sistemi'nin, sağlıkla ilgili çok sayıda işlev sunarak giyilebilir teknolojide tüketicilerin beklenti çıtasını yükseltecek, potansiyel bir oyun değiştirici haline helmesi hedefleniyor.