Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu tamamlandı

Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, Ankara'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li’nin katıldığı törende dereceye giren maratoncular ödüllendirildi.

Ömer Fatih Sayan, amaçlarının Huawei gibi şirketlerle bu iş birliklerini gerçekleştirerek, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve ülkeyi daha ileriye götürmelerine fırsat vermek olduğunu belirtti.

Sayan, Kodlama Maratonu’na yönelik yoğun ilgiden de büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında herkes için önemli bir fırsatlar ve güçlü bir potansiyel var. Bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Huawei yöneticileri, BTK Akademi eğitmenleri ve jüri üyeleri ile katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana göre bu yarışmayı sadece dereceye giren genç kardeşlerimiz kazanmadı, bu harika deneyimi yaşayan her arkadaşımız maratonu kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

850 Türk mühendis çalışıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yapay zekanın çağın en çok konuşulan kavramları arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Ülkemizde güçlü bir girişimcilik eko sistemi oluşturmanın ön koşulu, gençlerimize fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanların oluşturulması. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Kodlama Maratonu da gençlerimizin kendilerini göstermelerine fırsat vermesi açısından güzel ve önemli bir örnek." dedi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li ise Türkiye bilişim altyapısının ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için kuruldukları 2002 yılında beri var güçleri ile çalıştıklarını belirterek, "Türk Devleti’nin güveni ve desteği ile Türkiye Ar-Ge merkezimizi 2009 yılından itibaren İstanbul'da kurduk. Bugün, Türkiye Ar-Ge merkezimiz, Huawei'in Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi haline geldi. 850'den fazla Türk mühendis hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlar için geliştirdikleri çözümlerle gururumuz oldu. Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, bilişim alanındaki yetenekleri geliştirme konusundaki sürekli çabamızın son örneğidir." diye konuştu.