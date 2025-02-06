Huawei gelirlerinde son 9 yılın en hızlı artışı kaydedildi
Çinli telekomünikasyon ve akıllı telefon markası Huawei'nin 2024 geliri açıklandı. 2016'dan bu yana kaydedilen gelirlerinde en hızlı artışı yaşayan marka adına açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Howard Liang, markanın 2024 gelirinin 860 milyar yuan'ı aştığını belirtti.
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2019'dan bu yana ABD'nin getirdiği kısıtlamalara rağmen başarısını artırarak sürdüren, büyümeye devam eden ve Apple'dan pazar payı almayı başaran Huawei'nin 2024 geliri 860 milyar yuan'ı aştı.
Şirketin kamuya açıkladığı rakamlara göre, 2016'daki yüzde 32'lik artıştan bu yana en hızlı büyümeyi kaydeden markanın Yönetim Kurulu Başkanı Howard Liang, Huawei'nin gelir açısından en büyük segmenti olan ICT işinin "istikrarlı kaldığını" belirtti.