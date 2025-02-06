Huawei gelirlerinde son 9 yılın en hızlı artışı kaydedildi

2019'dan bu yana ABD'nin getirdiği kısıtlamalara rağmen başarısını artırarak sürdüren, büyümeye devam eden ve Apple'dan pazar payı almayı başaran Huawei'nin 2024 geliri 860 milyar yuan'ı aştı.

Şirketin kamuya açıkladığı rakamlara göre, 2016'daki yüzde 32'lik artıştan bu yana en hızlı büyümeyi kaydeden markanın Yönetim Kurulu Başkanı Howard Liang, Huawei'nin gelir açısından en büyük segmenti olan ICT işinin "istikrarlı kaldığını" belirtti.