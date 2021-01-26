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Huawei iddiaları reddetti: Telefon markalarını satmayacak

Çinli telekom şirketi  Huawei Technologies, amiral gemisi akıllı telefon markalarını satmayı planlamadığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Huawei’den yapılan açıklamada, "Huawei, Huawei'nin amiral gemisi akıllı telefon markalarının olası satışı ile ilgili dolaşan asılsız söylentiler olduğunu öğrendi. Bu söylentilerin hiçbir değeri yok. Huawei'nin böyle bir planı yok," dendi.

Şirket, akıllı telefon işine tamamen bağlılığını sürdürdüğünü ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere dünya lideri ürünler ve deneyimler sunmaya devam edeceğini kaydetti.

Reuters dün, Huawei'nin premimum sınıf akıllı telefon markaları P ve Mate'i satmak için görüşmeler yaptığı ileri sürmüştü.

Kaynak: Matriks