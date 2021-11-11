Huawei, küresel bulut bilişim servislerini Türkiye'de kullanıma açtı

Huawei Türkiye, farklı alanlarda yatırımlarına devam ediyor. Türkiye, Huawei açısından; Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki merkezi konumu, önemli bir servis ve sevkiyat merkezi oluşu, bilgi teknolojileri konusunda yetenekli genç nüfusu ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri oluşu itibarıyla, son derece önemli bir ülke.

Huawei’in Türkiye'de devreye aldığı yeni bulut bilişim hizmeti Huawei CLOUD, Türkiye’deki Huawei müşterileri için düşük gecikmeli ve yüksek güvenlikli genel bulut hizmetleri ile içerik dağıtım ağı (CDN) servisleri sunacak.

Dünya çapında 23 coğrafi bölgede 45 erişim noktasının açılışını gerçekleştiren Huawei CLOUD; Çin, Avrupa ve Latin Amerika'da hizmete açıldıktan sonra 2018'den bu yana da Hong Kong, Singapur, Rusya, Tayland, Güney Afrika, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde servis sunuyor.

“Türkiye’ye özel verimlilik odaklı bulut bilişim servisleri”

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Jing, “Huawei CLOUD ile Türkiye'deki stratejik yatırımlarımıza devam ederken, şirketlere istikrarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir bulut platformu sağlamak için ekosistemdeki yerel ve küresel iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz yüksek performanslı bilişim ve ağ ürünleri ile dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı internet ağları inşa ettik. Bugün de Huawei bulut bilişim sistemleriyle Türkiye'deki müşterilerimiz için düşük gecikme süreleriyle, uygun maliyetli bulut hizmetleri sağlıyoruz.” dedi.

Huawei CLOUD’un en zorlu güvenlik sertifikasyon testlerini başarıyla geçtiğine dikkat çeken Li Jing, “Huawei, küresel ve yerel pazarda, farklı sektörlerdeki müşterileri için, 7/24 teknik destek ve hizmet güvencesi sunuyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin desteğiyle yüksek yazılım yetenekleriyle donatılan Huawei CLOUD, ülkemizdeki müşterilere yönelik olarak; IaaS (servis olarak altyapı), PaaS (servis olarak platform) ve SaaS (servis olarak yazılım) gibi gelişmiş genel bulut hizmetleri sunacak.” diye konuştu.

“Yazılımcıların gelişimine katkıda bulunacağız"

Huawei Bulut Bilişim Orta - Doğu Avrupa ve İskandinavya Bölge Başkanı Li Peng ise, şunları söyledi: “Avrupa hükümetleri yeni dijital dönüşüm stratejileri öneriyor. Huawei bu bölgede uzun yıllardır çalışıyor ve artık ekosistemin bir parçası haline geldi. Bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, blok zinciri ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojiler aracılığıyla ve bölgede hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm stratejileriyle, şirketlere ve kamu kurumlarına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Türkiye’deki genç ve yetenekli yazılımcıların gelişimine katkıda bulunmak üzere, profesyonel eğitim ve işe alım programlarını da hayata geçiriyoruz.”