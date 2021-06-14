Huawei Türkiye'de üst düzey atama

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu'nda gerçekleştirilen atama ile Ülke Müdürlüğü görevine Allen Yao getirildi.

Jilin Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri ve Teknoloji alanındaki eğitimini 2004'te tamamlayan Yao, aynı yıl iPanel Technologies şirketinde Yazılım Mühendisi Yöneticiliği görevine başladı ve buradaki kariyerinin devamında Ar-Ge ve Ürün Direktörü olarak görev yaptı.

2011 yılında Huawei Hong Kong ofisinde Küresel Müşteri Direktörü olarak göreve başlayan Yao, 2017 yılında Londra’da Hutchison Whampoa şirketi ile birlikte Huawei Mobil Ürünler yöneticiliğinde bulundu. Son dört yılda şirketin Brüksel ofisinde, Huawei Belçika ve Lüksemburg Ülke Müdürlüğü görevinde bulunan Allen Yao, akıllı telefonlar, giyilebilir teknoloji ürünleri ve nesnelerin interneti özelindeki ürünlerle ilgili Avrupa merkezli çalışmaları yönetti. Allen Yao, Mayıs 2021’de Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü olarak atandı.