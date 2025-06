Huawei, yeni MatePad Pro 12.2’yi tanıttı: İşte özellikleri

Takip Et

Huawei, amiral gemisi tableti MatePad Pro 12.2’nin 2025 versiyonunu kullanıcılarla buluşturdu. Yeni model, ince ve hafif tasarımı, güçlü performansı ve üretkenlik odaklı yazılımlarıyla dikkat çekiyor.

Huawei MatePad Pro 12.2 özellikleri

508 gram ağırlığında ve 5.5 mm kalınlığındaki tablet, Tandem OLED FullView ekranı sayesinde 2.8K çözünürlük, 2.000 nit parlaklık ve 2.000.000:1 kontrast oranı sunuyor. Nano yansıma önleyici PaperMatte ekran teknolojisi ise uzun süreli kullanımlarda göz konforunu artırıyor.

Yeni MatePad Pro 12.2, özellikle Huawei Glide Klavye ile birlikte kullanıldığında dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatıyor. Geniş "touchpad" desteği, çoklu parmak hareketleriyle kolay kontrol imkanı sağlarken, “Canlı Çoklu Görev” özelliği sayesinde aynı anda üç uygulamayı ekranda çalıştırmak mümkün.

Tablet ayrıca 10.100 mAh kapasiteli bataryasıyla 14 saate kadar video oynatabiliyor ve SuperCharge Turbo modu ile 55 dakikada tam şarja ulaşabiliyor.

Huawei’nin geliştirdiği GoPaint uygulaması, artık 3D yağlı boya fırça desteği ve animasyon özellikleriyle daha güçlü. Profesyonel not alma uygulaması Huawei Notlar da yapay zeka destekli el yazısı düzeltme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Cihaz, AppGallery üzerinden çok sayıda popüler uygulamaya erişim imkânı sunarken, lansmana özel 9.497 TL değerinde hediye ve indirim kuponuyla satışa sunulacak.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Wan Fei, yeni cihazla kullanıcıların mobil üretkenliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Amacımız, kullanıcılarımızı her an, her yerde güzellik yaratmaları için teşvik etmektir” dedi.