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“Huawei'yi kara listeden çıkarmak için neden görmüyorum”

ABD’nin yeni ticaret bakanı adayı Gina Raimondo, Huawei’i kara listeden çıkarmak için bir sebep görmediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Kongresi'nde bakanlık atama süreci devam eden Ticaret Bakanı  adayı Gina Raimondo, Trump yönetimi tarafından kara listeye alınan Çinli Huawei'nin listeden çıkarılması için bir neden görmediğini  söyledi.

ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçi Senatörlerin sorularını yanıtlayan Raimondo, "Anladığım kadarıyla bu şirketler ordu bağlantıları nedeniyle ulusal  güvenlik tehditi oluşturduğu için listeye alındılar. Şu an listeden  çıkarılmaları için neden görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi Huawei Technologies ve ZTE Corp gibi Çinli  şirketleri Çin ordusu ile bağlantılı oldukları iddiası ile kara  listede tutuyor.