Hugo Boss, 10 milyon Euro yatırım yapacak

Hüsniye GÜNGÖR - TR MONITOR

İzmir’i 22 yılda en büyük üretim üssü haline getiren üst segment giyim markası Hugo Boss 2022’de 4 milyon Euro kapasite yatırımı yapacak. Geçtiğimiz hafta İzmir tesisini ziyaret eden üç üst düzey Hugo Boss AG yöneticisinden biri olan Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) Haiko Schäfer önümüzdeki yılın sonuna kadar bin yeni istihdam sağlayacaklarını söyledi.

22 yılda İzmir'e toplam 90 milyon Euro yatırım yapan Hugo Boss'un COO'su, “2022’de şimdiye kadar yaptığımız yıllık ortalama yatırımın yüzde 30 üzerinde yatırım yapacağız” dedi. Her yıl ortalama 3 milyon Euro yatırım yaptıkları İzmir tesisine 2022 için planlanan yatırımın 4 milyon Euro olduğunu açıklayan Schäfer takip eden yıllarda bu miktarın da artırılacağını söyledi.

DÜNYA gazetesinin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e röportaj veren Schäfer “Bu rakam bina, ekipman, makine ve malzemelere yapılan yatırımı ifade ediyor. 22 yılda muazzam bir değer yaratan insan gücüne de büyük yatırım yaptık. Önümüzdeki yılın sonuna kadar Hugo Boss İzmir'de çalışan 3.300 kişilik ekibimize bin yeni kişi eklemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

İzmir'deki Hugo Boss üretim tesisinde duvarında ‘2022 ve sonrası’ yazan 5 bin metrekarelik boş bir alan bulunuyor. Ancak Schäfer'in belirttiğine göre önümüzdeki yıl için planlanan yatırım bu alanı kapsamıyor. Öncelikle mevcut alanda kapasite artırılacak. Boş alan ise 2023’te beş ila altı milyon Euro ek bir yatırımla üretime açılacak.

‘Aylık satın alma üç haneli milyon Euro’ya çıkacak’

Türkiye, Hugo Boss'un değer bazında en fazla alım yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Şirketin COO’su Haiko Schäfer net bir rakam vermiyor ancak iki haneli milyon Euro'luk aylık satın almanın önümüzdeki yıl üç haneli milyon Euro'ya çıkabileceğini belirtiyor.

Hugo Boss yüzde 40 oranında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinden tedarik sağlıyor. Önümüzdeki dönemde yakından tedariğe daha fazla odaklanacaklarını söyleyen Schäfer “EMEA bölgesinden tedarikte birim bazında hacim 2025’e kadar 2019'a kıyasla yaklaşık yüzde 60 artacak. Ancak bu oran yüzde 60'a çıkmayacak. Çünkü yakından tedarik bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Amerika ya da Asya'da sattığımız ürünü burada üretmeyeceğiz, pazara yakın noktalarda yapacağız” diye konuştu.

Schäfer, Türkiye'nin bu artıştaki avantajını ana pazara yakınlık, yüzde 85'in üzerinde çalışan verimliliği, üç günlük nakliye süresi, Avrupa'ya tercihli gümrüklü erişim ve organize hammadde tedarik zinciri olarak sıraladı. Hugo Boss’un da pandemi sürecinde diğer birçok global marka gibi Asya'nın kapanması, yüksek navlun ücretleri ve konteyner sıkıntısı gibi sorunlar yaşadığını anlatan Schäfer İzmir fabrikası ve Avrupa'daki üretimleri (hacmin yüzde 45’i) sayesinde bu sorunlardan rakiplerinden daha az etkilendiğini söyledi.

İzmir İstinye Park’a mağaza açacak

İzmir fabrikası takım elbise, gömlek, kaban, günlük ceket, pantolon ve kazak gibi ürün gruplarında grubun en önemli üretim tesisi olarak öne çıkıyor. Tesis, Hugo Boss'un dünya çapındaki erkek takım elbiselerinin yüzde 40'ını ve kadın resmi kıyafetlerinin yüzde 35'ini üretiyor. Hugo Boss İzmir'in 2020 küresel üretimdeki toplam payının hacim olarak yüzde 10 ve değer olarak yüzde 17'nin altında olduğunu söyleyen Schäfer “Bu, değer bazında bir sonraki en büyük tedarikçinin iki katından fazla” dedi.

Hugo Boss İzmir fabrikası, en büyük üretim tesisi olmasının yanında şirketin Türkiye’deki tek tedarik kaynağı değil. Şirketin örme ürün ve dokuma pantolon satın aldığı Türkiye hazır giyim sektöründen 10'a yakın stratejik ortağı var. Çok sayıda tedarikçiyle çalışmak yerine daha az stratejik ortaklıkla ilerlemenin şirketin seçimi olduğunu belirten Schäfer “Sürdürülebilirlik anlayışıyla üretim yapıp yapmadıkları ya da çalışanlarına nasıl davrandıkları gibi konularda çok seçiciyiz” diye konuştu.

Hugo Boss üretimden 1 milyar TL'ye yakın satışıyla İSO 500 listesinde de 228’inci sırada yer alıyor. Satış tarafında önümüzdeki yıl İzmir'deki İstinye Park AVM'de mağaza açacakları bilgisini veren Schäfer, “Yüksek enflasyon oranı ve döviz kuru oynaklığıyla başa çıkmak tüm yatırımcılar için zor. Bu, bir dereceye kadar endişeyle yakından izlediğimiz bir şey çünkü yüksek enflasyon burada çalışanlarımızı da etkiliyor” dedi.

Gündelik giyim tarzı İzmir fabrikasına yeni hatlar ekledi

Hugo Boss AG Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Haiko Schäfer, gündelik giyimin yaygınlaşmasını zaten uzun süredir gözlemlediklerini ancak trendleri asıl görünür kılanın pandemi olduğunu söylüyor. Erkek ve kadın segmentinde klasik giyim tarzına sahip tüketici oranının beş yıl önceki yüzde 50'den yüzde 20'ye düştüğünü belirten Schäfer “Bu oran daha fazla düşmez ama ürünler değişecek. İzmir tesisi trendlerdeki bu değişimle birlikte portföyüne yeni ürün grupları ekledi. Yatırımlarla kapasitemizi 3 milyondan 6 milyon birime çıkarmayı planlıyoruz” diyor.

New York'tan İzmir'e üst düzey çıkarma

Hugo Boss AG son iki yılda beş kişilik yönetim kuruluna üç yeni isim atadı. Yeni yönetim kurulu şirketin stratejik planının sahadaki yansımasını görmek için çıktığı tura New York ile başlayıp Paris üzerinden geçtiğimiz hafta İzmir’e geldi. Bu turun 2022 bütçesinin detaylandırılması için de önemli olduğunu söyleyen Hugo Boss COO’su Haiko Schäfer, “CEO’muz Daniel Grieder ve Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Oliver Timm atandıklarından bu ya yana İzmir’e ilk kez geliyor” dedi.