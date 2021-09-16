Hugo Boss, Türkiye’de üretimini ve istihdamını artıracak

Salgını sürecinde özellikle Asya'daki tekstil ve hazır giyim üreticilerinin sıkıntı yaşaması sonrası avantajlı konuma geçen Türkiye, dünyaca ünlü giyim markası Hugo Boss'un spor giyimde yapacağı yeni yatırımların da adresi oldu.

Ege Serbest Bölgesi içinde faaliyet gösteren Hugo Boss Türkiye fabrikası, salgınla değişen giyim trendlerinin getirdiği yeni yatırımlara ev sahipliği yapacak.

COVID-19 vakalarının Asya'daki şirketleri çok etkilemesinden dolayı Türkiye'ye sipariş kayması olduğunu söyleyen Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, “Bu sipariş kaymasından şirketimiz de payını alıyor. Önümüzdeki yıl şirketimizde çok ciddi bir büyüme beklentisi var. Spor ürünlerinde büyüyoruz. Bisiklet yaka ve polo yaka tişörtlerde bu yıl 500 bin, gelecek yıl yeni yatırımla 2 milyon, sonraki yıllarda 4-4,5 milyon adet üretim yapacağız. Bugünden itibaren bir dahaki yılın sonuna kadar 1000'e yakın istidam sağlayacağız. Çalışan sayımız 3 bin 300 civarında, 1000 ilave ettiğimizde gelecek yıl 4 bini geçecek. Eğer spor ürünlerinde tahmini büyümeyi sağlarsak 4 bin 500-4 bin 600 kişilik bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

4 milyon euro yatırım planlıyor

İzmir'deki tesislerinin Hugo Boss global yapılanması içinde tüm ürün gruplarında 3,5 milyon parça ürünle yüzde 35'lik paya sahip olduğuna dikkat çekerek Kaya, gelecek yıl spor giyimdeki yeni kapasiteyle 4,5 milyon, iki yıl içinde de 7 milyon parçaya çıkacaklarını, paylarının ise yüzde 40'ların üzerine yükseleceğini bildirdi.

Şirket olarak gelecek yıl için 4 milyon euroluk yatırım planları bulunduğunu açıklayan Kaya, bu kaynağın önemli bölümünün 5 bin metrekare alanda kurulacak yeni tişört fabrikasına ayrılacağını bildirdi.

“Yeni istihdamın yarısını İŞKUR ile birlikte sağlıyoruz”

Yatırımların Türkiye'ye kaymasında buradaki çalışanların işini sahiplenmesinin de önemli bir etken olduğunu belirten Kaya, Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini, yatırım için çok güzel bir ortamın olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kaya, "Türkiye'de ekonominin çalkantılı olduğu dönemler oldu ama global merkezimizin buradaki üretim şirketine bakış açısı hiçbir zaman değişmedi. Öncelik kalite, zamanında sevkiyat ve fiyat. Biz de bu konularda çok iddialıyız. Türkiye'de yatırımı destekleyen bir ortam var. Serbest bölgede olsak da istihdam teşvikinden çok faydalandık. Yeni yatırım için de teşvik başvurusu yapacağız. Yeni istihdamımızın yarısını İŞKUR ile birlikte sağlıyoruz. Ayrıca tesislerimizde salı ve perşembe günleri iş görüşmeleri yapıyoruz." şeklinde konuştu.