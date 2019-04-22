Hukuk dünyasının yeni asistanı “Adalethanım” TÜBİTAK desteği kazandı

22 Nisan 2019

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Adalethanım, hukuk dünyasını içinde bulunduğu evrak kargaşasından kurtarmak için yapay zeka tabanlı hazırlanmış bir yazılım programı. Adalethanım markasının imtiyaz sahibi olan Adalethanım AŞ.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehtap Karakoyun, “Herkes için hızlı ve erişilebilir adalet sistemi” için bu girişimde bulunduklarını paylaştı. Karakoyun, “Adalethanım için TÜBİTAK 1507'ye başvurmuştuk. Başvurumuz olumlu sonuçlandı. Çalışmalarımız ise sadece bu yazılım ile sınırlı kalmayacak. Hukuk teknolojileri ile ilgili ihtiyaç duyulan her alanda Ar-Ge çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Adalethanım avukatlara, hakimlere, savcılara, öğrencilere ve akademisyenlere araştırmalarında yardımcı olmak için, hem dava üzerinde çalışan kişinin zamanından tasarruf sağlayacağı hem de davasıyla ilgili daha fazla bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşacağı yapay zeka tabanlı bir hukuk asistanı. Adalethanım'ın girişimcisi ve kurucu ortağı olan Mehtap Karakoyun, aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu. Hukuk dünyasının içinde yer aldığı için gereksinimleri daha iyi tahlil ettiğini ve Adalethanım'ın da bu şekilde doğduğunu paylaşan Karakoyun, “Adalet ve hukuk toplumların en hassas noktaları arasında yer alıyor. Ülkemizde hakimler yıl içinde aldıkları dosyaların yüzde 60'nı karara bağlarken, savcılar dosyaların ancak yüzde 50'sini aynı yıl içinde çıkarabiliyorlar. Geleneksel hukuk firmaları veriye dayalı analizleri efektif bir şekilde yapamadıkları için adalet gecikiyor. Biz bu yola bir vizyon ile çıktık ve bu herkes için daha hızlı, ucuz ve ulaşılabilir bir adalet sistemi için çalışacağız” diyor. Mehtap Karakoyun'un diğer ortakları ise Zafer Yasir Yılmaz ve Buğrahan Yağmur'dan oluşuyor. Üç ortaklı bir yapıda uyum içinde çalıştıklarını aktaran Mehtap Karakoyun, Adalethanım ile ilgili ayrıntılı bilgileri de Dünya Gazetesi'ne anlattı.

Adalethanım'ın doğuşunu kısaca anlatır mısınız? Ne zaman böyle bir yazılım geliştirmeye karar verdiniz ve hangi aşamalardan geçerek projenizi tamamladınız?

Hukuk dünyasında bir vaka üzerinde çalışırken doğru mahkeme kararlarının, bu kararların benzerlerinin ve ilgili mevzuatın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Hukuk dünyasına dava süreçlerine başlamadan önce vaka ile ilgili yapılan araştırma önemli ölçüde zaman kaybettiriyor ve bu zaman diliminde biz hukukçular çalıştığımız konu ile ilgili bilgilere istediğimiz yerde, hızlı ve doğru bir şekilde ulaşamıyoruz. Ayrıca dijital dönüşüm sürecinde hukuk sektörü büyük problemler yaşıyor. Yığılı milyonlarca dokümanın arasında çok fazla zaman kaybetmekle birlikte istediğimiz dokümana ulaşmakta da zorlanıyoruz. Bu düşünceler ışığında yapay zekadan hukuk dünyasının ne şekilde faydalanabileceğini araştırmaya başladım. Bu süreç içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yapay zeka çalışmaları yapan ortağım Zafer ile ortak arkadaş sayesinde tanıştık ve kendisi ile yaptığımız 1-2 aylık beyin fırtınası ardından mayıs ayında çalışmalarımıza başladık. Aralık ayında ilk versiyonumuzu tamamladık. Burada önemli hukuk büroları ile çalışmalarımız sonucu geri dönüşler ile iyileştirmeler yaptık. Sonuç olarak, genç bir ekip ile Türkçe doğal dil işleme ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı hukuk asistanımızın ilk versiyonunu tamamlamış bulunuyoruz. Vizyonu dijitalleşmeye direnen sektörlerde yapay zeka tabanlı çözümler üretmek olan genç start-up ekibiyiz.

Adalethanım'ın hukuk sektörüne kazanımları nelerdir?

Yapay zekayla çalışan, vakaları analiz eden, anlayan, yorumlayan ve sonuç üreten platformumuzun Türkçe doğal dil işleme teknolojisini hukuk alanında kullanımı bakımından Türkiye’de örneği bulunmuyor. Hukukçular Adalethanım ile milyonlarca içtihata ve yüz binlerce mevzuata bulut tabanlı teknolojimiz sayesinde istedikleri yer ve zamanda akıllı cihazları ile ulaşabilirler. Ayrıca internet üzerinde arama yapma özelliğimiz sayesinde içtihat ve mevzuat dahil sınırsız veriye asistanımız sayesinde ulaşılabilir. Bütün veri setimiz yapay zeka algoritmaları ile desteklendiği için en doğru bilgiye en hızlı şekilde erişilmesi Adalethanım ile mümkün. Burada sıradan bir arama motorundan daha gelişmiş bir algoritmik sistem mevcut. Bunun dışında doküman yükleyerek karar arama ve dilekçe düzenleme modülümüz, özetleme algoritmamız, UDF formatında dosya indirme seçeneği gibi birden çok yenilik içeren girişimimiz ile hukuk teknolojileri sektöründe daha şimdiden globalde var olan yenilikleriyakalamış bulunuyoruz. Tabi ki çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Hukuk teknolojileri ile ilgili ihtiyaç duyulan her alanda Ar-Ge çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız adaleti herkes için hızlı, ucuz ve ulaşılabilir kılmak.

Orta ve uzun vadeli planlarınız nelerdir? Adalethanım'ın resmi kimlik kazanarak UYAP gibi kullanılması söz konusu olabilir mi? Yurtdışına ihraç edilebilir mi?

Şu anda ekip olarak mevcut ürünümüzün Türk hukuk sektöründe yayılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlk hedefimiz ürünümüzün bu hali ile her hukuk bürosuna ulaştırmak yönünde. Hukukçulara yapay zeka ile yeni bir deneyim yaşatmayı istiyoruz. Mevcut ürüne ek olarak en kısa zamanda kurumsal bürolar için sanal ofis geliştireceğiz. Bu çalışmamızın son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu sanal ofiste hukuk büroları iş akışlarını daha verimli bir şekilde düzenleyip takip edebilecekler. Ayrıca kullanıcılar, internet tarayıcılarına yükleyebileceği hukuki eklenti ile platformumuz dışındaki sitelerde karşılaştıkları yazıların hukuki analizini Adalethanım’da yapabilecekler.

Ayrıca mobil uygulama ile web platformu üzerinde sunduğumuz özelliklerden bir kısmının kullanılabileceği bu uygulamayı akıllı telefonlara da yükleyerek zamandan tasarruf sağlayarak sistemi daha da kolaylaştırmış olacağız. Son olarak bahsetmek istediğim bir başka konu ise hukuk dünyasının buluştuğu, birbiri ile iletişime geçtiği interaktif bir blog sitesi. “Blog.adalethanim.com” üzerinde hukukçular yazılarını ve sorunlarını birbirleri ile paylaşabilecekler.bu özellikleri Haziran ayı sonuna yetiştirmek için tümgücümüzle çalışıyoruz.

Adalethanım uzun vadede hukukçulara sadece dava süreçlerinde yardımcı olmakla kalmayacak dilekçe ve sözleşme hazırlama süreçlerinde yapacağı hukuki analiz ile kullanıcısına destek de sağlayacak. Halihazırda platformumuzda bulunan on binlerce dilekçe ve sözleşme örnekleri ile bu süreçlerde zamandan tasarruf sağlıyoruz. Algoritmamızı oluşturduktan sonra doğal dil işleme teknolojisini diğer dillere de uyarlayabiliyoruz. Hatta aynı hukuki sorunla karşılaştığımız farklı ülkelerde de çalışma gerçekleştirebileceğiz. Ukrayna bunlardan bir tanesi. Yurtdışına açılma hedefimizin ilk durağı Ukrayna olacak. Pazar araştırma çalışmalarına şimdiden başladık. Geliştireceğimiz iş birlikleri ile pazara girmeyi planlıyoruz ve bu iş birlikleri için görüşmelerimiz devam ediyor.

Yatırımcınızın hedefleri nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde bir yönetim danışmanlığı şirketinde genel müdür olan aynı zamanda bir Melek Yatırımcı Kıvılcım Çaylı'dan yatırım aldık. Yatırım aradığımız süreçte amacımız sadece finansal desteğin yanında bizimle aynı vizyonu paylaşan yatırımcılara ulaşmaktı. Bu açıdan aradığımız profilde bir yatırımcıydı. Verdiği finansal desteğin yanı sıra vizyonu ve tecrübeleri ile bizi ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Kendisine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Dijital dönüşüm hukuk platformunda önümüzdeki zamanlarda ne gibi değişikliklere yol açacak?

Dijital dönüşüm sayesinde hukuk dünyasına şeffaflık ve oluşacak sonuçlar bakımından standartlaşma sağlanacak. Dijitalleşmiş dokümanlar tüm verilere ulaşmamızı kolaylaştıracak. En basit örnek olarak şunu ifade edebiliriz: Aynı hukuki durumlar hakkında yer ve zamanı fark etmeden farklı mahkemelerde aynı kararların çıkması sağlanabilecek. Tabi tüm bunların yanında dijital dönüşümün ve teknolojinin getirdiği hukuki sorunlar başlayacak. Teknolojinin gelişmesi ile dijital nesnelerin hukuku, robotların hukuku ve bunların sorumlulukları, getirdiği hukuki problemler artacak. Bu detaylandırılması gereken çok geniş bir konu.

Adalethanım'ın devamında farklı yazılım çalışmalarınız olacak mı?

Birden fazla Ar-Ge çalışmamız var. Hukuk dünyasının danışmanlık tarafından da çok fazla iş yükü ve tespit ettiğimiz problemler bulunuyor. Bunların çözümleri için de düşündüğümüz geliştirdiğimiz algoritmalar var. Adalet ve hukuk toplumların en hassas noktalarından biridir. Biz bu yola bir vizyon ile çıktık ve bu herkes için daha hızlı, ucuz ve ulaşılabilir bir adalet sistemi için çalışacağız.