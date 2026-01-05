Hukukta yapay zekâ dönüm noktasında: Apilex.ai 4 ayda yüzde 800 büyüdü

Hukuk teknolojileri (Legal Tech) alanı artık deneme aşamasını geride bırakıyor. 2026 yılı, çok sayıda yapay zekâ çözümü arasından gerçekten işe yarayanların ayıklandığı bir eşik olarak görülüyor. Sektörde beklenti net: Avukatların günlük iş akışına somut katkı sunan, güvenilir ve derin teknolojiye dayalı çözümler kalıcı olacak.

Türkiye’de geliştirilen yapay zekâ tabanlı hukuk asistanı Apilex.ai, bu dönüşümün öne çıkan örneklerinden biri. Platform, yayına alındıktan sonraki dört ayda aylık yüzde 50–120 aralığında büyüme kaydederken, toplamda yüzde 800’lük bir ölçeklenme yakaladı. Bu performans, Türkiye’de Legal Tech alanında yatırım ve büyüme açısından dikkat çekici bir başarı hikâyesi olarak değerlendiriliyor.

Derin teknoloji kalıcılığı belirleyecek

Apilex.ai’nin kurucu ortaklarından Kemal Tamer, 2026’nın Legal Tech için bir “ayıklanma yılı” olacağını vurguluyor. Tamer’e göre, avukatların gerçek ihtiyaçlarını derin teknolojiyle çözen yapay zekâ asistanları ayakta kalacak; yüzeysel ve genel amaçlı çözümler ise zamanla piyasadan silinecek.

Genel dil modellerine eleştiri

Kemal Tamer, hukukçuların bugüne kadar yapay zekâya mesafeli durmasının temel nedenlerinden birinin, teknolojiyi çoğunlukla genel amaçlı dil modelleri üzerinden deneyimlemiş olmaları olduğunu belirtiyor. ChatGPT ve Gemini gibi sistemlerin çok geniş alanlara hitap ettiğini ancak hukuk gibi yüksek hassasiyet gerektiren bir alanda halüsinasyon ve uydurma yargı kararı gibi ciddi riskler barındırdığını ifade ediyor. Apilex.ai’nin ise bu sorunları aşmak üzere, milyonlarca yargı kararıyla eğitilmiş özel modellerle geliştirildiği belirtiliyor.

Dünya genelinde Harvey ve Legora gibi oyuncuların büyük hukuk bürolarında yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde, Apilex.ai Türkiye’den çıkıp uluslararası pazarlara açılan bir Legal Tech girişimi olarak konumlanıyor.

Şirket, yakaladığı ivmenin ardından odağını küresel pazarlara çevirdi. Apilex.ai, 2026 hedefleri doğrultusunda ocak ayı itibarıyla İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa pazarlarında faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Sektör genelinde ise 2026 yılında yatırımların daha seçici olacağı, güçlü ve güvenilir oyuncuların öne çıkacağı öngörülüyor.