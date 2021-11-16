Huobi, bir kullanıcısını uzaya yollayacak

Kripto para borsası Huobi, “Infinity” (Sonsuzluk) olarak belirlediği kutlama teması kapsamında bir kullanıcısını çekilişle uzaya yolluyor.

8. yıl kutlamaları kapsamında yapılacak olan çekiliş, bir kripto para borsasının bu şekilde verdiği ilk ödül olacak. 500 bin dolar değerindeki uzay seyahati ile Huobi Global kullanıcılarından bir tanesi bugüne kadar çok az kişinin yaşadığı bir deneyime kavuşmuş olacak.

Çekilişin kazananı, sıkı bir eğitim ve sağlık kontrollerinin ardından atmosferin dış tabakasına çıkarak yerçekimsiz ortamda dünyanın muhteşem manzaralarının keyfine varacak.

Özel uzay yolculuğu yarışması, Huobi'nin finansı herkes için erişilebilir ve kapsayıcı hale getirme vizyonunu yansıtırken, 8. yıl dönümü teması "Infinity” (Sonsuzluk) anahtar kelimesinden yarar-lanıyor. Tema, blok zinciri endüstrisinin sunduğu zaman, hayal gücü ve olasılıklardaki sınırsızlığı yansıtmak için seçildi.

Huobi Group'un Kurucu Ortağı Du Jun, “Bu küresel çekilişi başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Uzay teknolojisi ciddi sıçramalarla büyüyor, sınırları aşıyor ve biz de şanslı bir kişiye hayatının fırsatını vermek istiyoruz. Uzay kavramının, herkese imkansıza erişme fırsatı verme konusundaki küresel vizyonumuzla uyumlu olduğuna inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Huobi Global Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş ise “Sonsuzluk (infinity) teması üzerine kurgu-ladığımız kampanyalarımız ve kutlamalarımız ile “finansın geleceğine" dikkat çekmek istiyoruz. Dijitalleşmenin her gün hız kazandığı şu günlerde Huobi olarak 8. yıl kutlamalarında bir kullanı-cımıza çekilişle hediye edeceğimiz uzay yolculuğunun çok anlamlı olacağını düşünüyorum” şek-linde konuştu.

Huobi Global bu çekilişin yanı sıra planladığı kampanyalarla kullanıcılarına milyonlarca dolar tutarında ödül de dağıtacak.