Huobi Global'de Bölge Genel Müdürlük görevine Alphan Göğüş getirildi

Rusya, Türkiye ve Ukrayna'daki pozisyonları güçlendirmeyi amaçlayan Huobi Global, bu amaç doğrultusunda Bölge Genel Müdürlük görevine Alphan Göğüş’ü getirdi. 13 yıllık Deloitte geçmişinden sonra, 2016 - 2019 yılları arasında BTC Turk’ün gelişiminde rol alan Göğüş, 2019’da Huobi Türkiye’ye Genel Müdür olarak transfer olmuştu. Yeni atama ile Göğüş, Huobi Global'in Bölge Genel Müdürü olarak görev yapacak.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'dan beri Huobi Global'de çalışan Göğüş’ün bu atamasında Huobi’nin Türkiye’de 2020’de gösterdiği hızlı gelişimdeki performansı önemli bir etken oldu.

Blok zinciri, dijital varlıklar ve geleneksel finans alanında önemli bir deneyime sahip olan Göğüş’ün atandığı bölge, Huobi’nin uzun zamandır radarında olan; kripto para birimlerine her gün ilginin arttığı son derece stratejik bir bölge.

Öte yandan müşteri odaklı yaklaşımını geliştirmek ve aynı anda birçok farklı bölgede “global lider dijital varlık hizmetleri platformu” olmayı hedefleyen Huobi Global, bu doğrultuda belirli bölgelerdeki bağları güçlendirmek ve bu bölgelerdeki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için nitelikli yerel iş gücünden oluşan ekipler kuruyor.