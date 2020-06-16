Huobi Türkiye TL işlemleri devreye almaya hazırlanıyor

16 Haziran 2020

2013 yılında kurulan dünyanın en yüksek ticaret hacmine sahip kripto para borsalarından Huobi, kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yaptı. Huobi’nin uluslararası büyüme hedefleri için Türkiye’nin stratejik bir pazar olduğunu vurgulayan Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş “İki büyük hedefimiz var: Huobi Global’in sermayesini ve teknolojisini ülkemize getirmek ve Türkiye’nin bir numaralı kriptopara borsası olmak” dedi. Şirket, kısa süre içinde TL işlemleri de devreye almayı hedefliyor.

2 trilyon dolarlık alım satım hacmine sahip



Bugün bin 300’den fazla çalışanı ile 130 ülkedeki milyonlarca kullanıcıya dijital varlık alım satım hizmeti sunan Huobi Global’in toplam alım satım hacminin 2 trilyon Amerikan Doları’nı; şirket üzerindeki müşteri varlıklarının değerinin ise 8,7 milyar Amerikan Doları’nı aştığını belirten Göğüş “Birçok araştırma ülkemizde başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara karşı yüksek bir ilgi olduğunu ortaya koyuyor. 18 yaş üstü, internet bankacılığını kullanan, dijitalleşmede mesafe kat etmiş 50 milyonluk nüfusumuz bu alandaki potansiyeli artıran unsurlar. Bu potansiyeli fark eden Huobi, 2019’un eylül ayında Huobi Turkey Teknoloji A.Ş. ’i kurdu. Likidite ve ürün çeşitliliği açısından Türkiye kripto para piyasasına önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Uzun vadede hedef finans ekosistemine blokzinciri tabanlı ürünler sunmak



Birçok yabancı borsanın Türkiye’de bir şirket ya da ekip kurmadan, sadece Türkçe ara yüz tasarımı ve topluluk yönetimi yaparak kilometrelerce öteden operasyon yürütmeye çalıştığını ve başarılı olamadığını ifade eden Göğüş, her ülkenin ekosisteminin, iş yapış şeklinin ve kültürünün birbirinden farklı olduğunu, Huobi’nin ise yerelleşme çalışmalarına son derece önem verdiğini söyledi. Türkiye’de kendi alanlarında uzman 10 kişilik bir ekip ile büyümeye devam ettiklerini kaydeden Göğüş, Huobi Global’in sermayesini ve teknolojisini Türkiye’ye getirmek ve Türkiye’nin bir numaralı kriptopara borsası olmak hedefleri doğrultusunda attıkları ilk adımların Türkiye kripto para topluluğu ve dijital varlık ekosistemini yerel iş ortaklıkları ve işbirlikleriyle genişletmek ve Türkiye’deki kullanıcıların kolayca erişebilecekleri ürünler ve hizmetler sunmak olduğunu aktardı. “Daha uzun vadede; şu anda geleneksel ürünlerin domine ettiği finans ekosistemine blokzinciri tabanlı yenilikçi ürünler sunarak ülkemizin bu alandaki yeniliklerin bir merkezi haline gelmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diyen Göğüş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu hedef doğrultusunda kuluçka merkezleri ile işbirliklerine giderek girişimcilere destek sunmak istiyoruz. Elbette tüm bu hedeflerimiz için öncelikli adımımız ülkemizin yasa ve düzenlemeleriyle uyum ve entegrasyonu tesis etmek. Bu konuda düzenleyici kurumlarla doğrudan iletişim halindeyiz ve yönergeleri eksiksiz uygulamak için titizlikle davranıyoruz. Önemli miktarda gelir oluşturabilecek kaldıraçlı işlemlerimizi bu sebeple ülkemizdeki kullanıcılara kapadık. Ülkemizde dijital varlıklar alanında gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlamayı istiyoruz.” Şu an son testleri devam eden TL işlemleri devreye alındığında, kullanıcıların kripto para işlemleri için tüm ihtiyaçlarını tek platformda, küresel bir borsayla çalışmanın verdiği avantajlarla karşılayabileceklerini vurgulayan Alphan Göğüş “Kullanıcılarımız kendi banka hesaplarından Huobi hesaplarına doğrudan Türk Lirası gönderebilecek ve listelediğimiz 250’nin üzerinde kripto parayı istedikleri gibi alıp satabilecekler” dedi.



Türkiye’deki yerel borsaların günlük hacmi 50-60 miyon $



Alphan Göğüş, Huobi’nin dünya çapında 12 milyondan fazla kullanıcının günde ortalama 1 milyar dolarlık işlem yaptığı bir platform olduğunun altını çizdi. Göğüş “Likit tahtalar, ürün çeşitliliği ve güvenlik olarak tanımlayabileceğimiz, kripto para işlemleri yapanların en çok önem verdiği kriterler, bizim en güçlü olduğumuz noktalar. Türkiye’deki yerel borsaların günlük hacimlerinin ortalama 50 ila 60 milyon dolar aralığında olduğu düşünüldüğünde platformumuzun likidite yüksekliği öne çıkan gücümüz olarak daha net ortaya çıkıyor. Ayrıca en kritik noktalardan biri güvenlik. En yüksek teknoloji ile güvenliğe sürekli yatırım yapmayı öncelik haline getiren Huobi, kurulduğundan beri hack’lenmedi ve sistem önemli düzeyde bir kesinti ile karşılaşmadı. Ayrıca, kullanıcı hatasından kaynaklanmayan teknik hataları telafi etmeye yönelik 20,000 BTC değerinde Kullanıcı Koruma Fonumuz var. Bu konsepti sektöre kazandıranlardan biriyiz. Bunların yanında, birçok bağımsız rapor tarafından en gelişmiş altyapıya sahip borsa olarak değerlendiriliyoruz. Bu sayede teknoloji geliştirme ve yeni ürün yaratma kapasitemiz oldukça yüksek. Türkiye’deki ekibimizi de en güçlü yönlerimizden biri olarak değerlendiriyorum. Global bir gücüz ama İstanbul’dayız ve kullanıcılarımızı çok iyi tanıyoruz, ihtiyaçlarını biliyoruz, talep ve sorulara doğrudan yanıt veriyoruz” diye konuştu.

Kripto paralar 2020’de rüştlerini ispat edecek



İçinde bulunduğumuz sürecin dünyada kabul edilmiş normları yerinden oynattığını ifade eden Alphan Göğüş, bu durumun dijitalleşmenin hızlanmasına yol açtığını kaydetti. Önümüzdeki dönemde blockchain temelli projeler başta olmak üzere kripto para projelerinin artacağını düşündüğünü ifade eden Göğüş “Salgının ekonomik etkilerini azaltmaya çalışan devletler para politikalarını ve enstrümanlarını belki de hiç olmadığı kadar sık kullanıyorlar. Bu adımların hem para piyasaları, hem reel sektör, hem de kamu politikaları üzerinde nasıl bir sonuç yaratacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Öte yandan, bitcoin’in ve önde gelen diğer kripto paraların 2020 yılından itibaren rüştlerini ispat edeceklerini düşünüyorum. Zira dijitalleşme mevcut durumda ekonomik ve toplumsal süreklilikte çok önemli roller üstlenirken, koronavirüs sonrası dönemde yaşayacağımız “yeni normalde” belirleyici rol üstlenecek. Bitcoin ve dijital varlıklar temellerinde dijitalleşmeyi barındırmaları nedeniyle bu süreçte önemli roller üstlenebilir” dedi.