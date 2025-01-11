HUPALUPA ‘Yılın Eğlence Markası’ ödülünü kazanandı

Hayati ARIGAN

Perakende sektöründe 1996’dan beri sahipleriyle buluşan, mükemmelliği, yenilikçiliği ve yaratıcılığı ödüllendirerek, sektörün en faydalı, sürdürülebilir ve vizyoner projelerini belirleyen MAPIC Ödülleri, 13 farklı kategoride yarışan markaların performanslarını, gelişimlerini ve inovasyondaki çözümlerini mercek altına alarak, kazananları belirledi. ‘MAPIC 2024’, 75’den fazla ülkeden 4.500 ziyaretçi ile Fransa›- nın Cannes şehrinde 29. kez düzenlendi.

Küresel çapta olağanüstü eğlence deneyimleri sunan yılın eğlence markası kategorisinde ise kazanan Türk markası HUPALUPA oldu. HUPALUPA yönetim kurulu üyeleri ödülü, ECE Almanya yöneticisi Steffen E. Friedlein’ın elinden aldı.

Türk markasından global başarı

HUPALUPA Yönetim Kurulu Başkanı Merve Timurlenk Şengül, aldıkları ödülün HUPALUPA’yı global bir marka haline getirme yolunda attıkları kararlı adımların sonucu olduğunu söyledi. HUPALUPA’yı eğlence merkezinden çok daha fazlası olmak için sürekli geliştirdiklerini belirten Merve Timurlenk Şengül, “Bu global başarı, HUPALUPA’nın küresel pazarlara açılma hedefini daha da güçlendirerek, dış pazarlarda marka bilinirliği oluşturma yolunda çok önemli bir mesafe alınmasına olanak tanıdı” diye konuştu.

Şengül, “2025 hedeflerimiz arasında HUPALUPA’nın eğlence anlayışını ve marka değerlerini bir Türk markası olarak tüm dünyaya taşımak yer alıyor. Aynı zamanda, global pazarda etkili bir oyuncu olmayı ve sürdürülebilir gelişim sağlamak için kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.