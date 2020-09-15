Hüppe ürünleri Kale satış noktalarında

15 Eylül 2020

Kaleseramik, duş kabini üreticisi Hüppe ile iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu. Yapılan anlaşmayla Hüppe'nin ödüllü duş kabinleri başta olmak üzere duş tekneleri, küvetler, banyo aksesuarları, banyo süzgeçleri de dahil tüm ürün grubu Kale satış noktalarında tüketiciye sunulacak.

"Global marka kalitesini Kale satış noktalarında buluşturuyoruz"

Açıklamada iş birliğine ilişkin görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, dünyada farklı sektörlerde önemli marka iş birliklerinin yapıldığına dikkati çekti. Artık trendleri yakalamanın ötesinde, her zaman trend oluşturan lider markalara sahip olma misyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Akbaş, tüketici tercihlerinde her zaman ilk sırada yer almak ve onların farklı ürün grubu ihtiyaçlarına en üst düzeyde yanıt verebilmek için alanlarında öne çıkan en iyi markalar ile güçlü iş birlikleri yaptıklarını belirtti.

Akbaş, bu sayede perakendede hizmet çıtasını daha yukarı çıkardıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Bunun yanı sıra sunduğumuz marka çeşitliliği ve hizmet/çözüm, özel ürün seçenekleri ile perakende sektörüne yeni bir boyut kazandırdık. 63 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle bu konuda oldukça cesur ve öncü bir şirketiz. Global duş kabini sektörünün öncü markası olan ve bunun verdiği sorumlulukla da tüketicinin güvenliğini en üst düzeyde tutmaya çalışan Hüppe de inovasyona ve yaratıcılığa çok önem veren bir marka. İş birliğinin her iki tarafa da güzel sonuçlar getireceğine ve tüketiciyi memnun edeceğine inanıyorum."