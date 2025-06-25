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Hürmüz’deki gelişmeler enerji depolamanın önemini artırdı

Kontek Enerji gerçekleştirdiği etkinlikte şirketin gelecek dönem strateji ve hedeflerini paylaştı. DÜNYA’ya konuşan Kontek Grup CEO’su Tolga Murat Özdemir, dünyadaki gelişmelerin enerji depolamanın önemini artırdığına dikkat çekti.

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Hürmüz’deki gelişmeler enerji depolamanın önemini artırdı
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Nesrin KOÇASLAN

Kontek Enerji, yüzde 100 iştirak firması Maxxen ev sahipliğinde “Battery Technologies and Solutions” et­kinliğini Ankara’da gerçekleş­tirdi. Enerji sektöründen 250 katılımcıyla gerçekleştirilen et­kinlikte Kontek’in 30’ıncı yılın­da Aydın Ortaklar OSB’de haya­ta geçecek olan Maxxen Enerji Depolama sistemleri fabrikası­nın son durumu hakkında katı­lımcılara bilgi verildi.

Toplantıdan önce bir ara­ya geldiğimiz Kontek Grup CE­O’su ve Yönetim Kurulu Başka­nı Tolga Murat Özdemir, Aydın Ortaklar OSB’deki fabrika yatı­rımının temmuzda deneme üre­time başlayacağını eylül ayında da seri üretime başlamasını he­deflediklerini söyledi. Özellik­le son dönemdeki küresel geliş­melerin yatırımlarda gecikme­lere yol açabileceğini kaydeden Özdemir, “Tabi küresel ekono­mi –politikte bu şekilde bekle­mediğimiz durumları yaşamaya devam edersek belki yeniden re­vize etmek gerekebilir bu tarih­leri” diye konuştu.

Dünyadaki bu gelişmelerin ye­nilebilir enerjinin ve enerji de­polamanın önemini daha da ar­tırdığına dikkat çeken Özdemir, “Çünkü artık fosil yakıtlara bağ­lı bir enerji politikası yürümez. Bu durumlarda ülkelerin birbi­rine bağımlılıkları söz konusu oluyor. Küresel siyaset ve ekonomide ters giden bir şeyler olduğu zaman trafik tamamen duru­yor ve sıkıntıya düşü­yorsunuz. Biz de şirket olarak bunu önceden görüp buna yatırım yaptık” dedi.

“Maxxen bu yatırımla global bir firma olacak”

Maxxen’in bu yatırımla glo­bal firma olma yolunda önemli bir adım attığını kaydeden Tol­ga Murat Özdemir, “Yüzde 70 ihracat ağırlıklı ve Türkiye’den Avrupa’ya Avrupa’dan dünyaya açılmak isti­yoruz. İsviçre’de kur­duğumuz şirketle ihra­cat odağımızı koruya­cağız” diye konuştu.

Şirket personeli­nin yüzde 50’den fazlasının mü­hendis kökenli olduğunu belir­ten Özdemir, Maxxen ile birlik­te 300 yeni personelin istihdam edileceğini kaydetti. Ar-Ge ça­lışmalarına da dikkat çeken Öz­demir, “Yakın zamanda Ar-Ge merkezi başvurumuzu yapaca­ğız” dedi.

Kaynak: DÜNYA - ANKARA