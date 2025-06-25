Hürmüz’deki gelişmeler enerji depolamanın önemini artırdı

Nesrin KOÇASLAN

Kontek Enerji, yüzde 100 iştirak firması Maxxen ev sahipliğinde “Battery Technologies and Solutions” et­kinliğini Ankara’da gerçekleş­tirdi. Enerji sektöründen 250 katılımcıyla gerçekleştirilen et­kinlikte Kontek’in 30’ıncı yılın­da Aydın Ortaklar OSB’de haya­ta geçecek olan Maxxen Enerji Depolama sistemleri fabrikası­nın son durumu hakkında katı­lımcılara bilgi verildi.

Toplantıdan önce bir ara­ya geldiğimiz Kontek Grup CE­O’su ve Yönetim Kurulu Başka­nı Tolga Murat Özdemir, Aydın Ortaklar OSB’deki fabrika yatı­rımının temmuzda deneme üre­time başlayacağını eylül ayında da seri üretime başlamasını he­deflediklerini söyledi. Özellik­le son dönemdeki küresel geliş­melerin yatırımlarda gecikme­lere yol açabileceğini kaydeden Özdemir, “Tabi küresel ekono­mi –politikte bu şekilde bekle­mediğimiz durumları yaşamaya devam edersek belki yeniden re­vize etmek gerekebilir bu tarih­leri” diye konuştu.

Dünyadaki bu gelişmelerin ye­nilebilir enerjinin ve enerji de­polamanın önemini daha da ar­tırdığına dikkat çeken Özdemir, “Çünkü artık fosil yakıtlara bağ­lı bir enerji politikası yürümez. Bu durumlarda ülkelerin birbi­rine bağımlılıkları söz konusu oluyor. Küresel siyaset ve ekonomide ters giden bir şeyler olduğu zaman trafik tamamen duru­yor ve sıkıntıya düşü­yorsunuz. Biz de şirket olarak bunu önceden görüp buna yatırım yaptık” dedi.

“Maxxen bu yatırımla global bir firma olacak”

Maxxen’in bu yatırımla glo­bal firma olma yolunda önemli bir adım attığını kaydeden Tol­ga Murat Özdemir, “Yüzde 70 ihracat ağırlıklı ve Türkiye’den Avrupa’ya Avrupa’dan dünyaya açılmak isti­yoruz. İsviçre’de kur­duğumuz şirketle ihra­cat odağımızı koruya­cağız” diye konuştu.

Şirket personeli­nin yüzde 50’den fazlasının mü­hendis kökenli olduğunu belir­ten Özdemir, Maxxen ile birlik­te 300 yeni personelin istihdam edileceğini kaydetti. Ar-Ge ça­lışmalarına da dikkat çeken Öz­demir, “Yakın zamanda Ar-Ge merkezi başvurumuzu yapaca­ğız” dedi.