Hürmüz’deki gelişmeler enerji depolamanın önemini artırdı
Kontek Enerji gerçekleştirdiği etkinlikte şirketin gelecek dönem strateji ve hedeflerini paylaştı. DÜNYA’ya konuşan Kontek Grup CEO’su Tolga Murat Özdemir, dünyadaki gelişmelerin enerji depolamanın önemini artırdığına dikkat çekti.
Nesrin KOÇASLAN
Kontek Enerji, yüzde 100 iştirak firması Maxxen ev sahipliğinde “Battery Technologies and Solutions” etkinliğini Ankara’da gerçekleştirdi. Enerji sektöründen 250 katılımcıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kontek’in 30’ıncı yılında Aydın Ortaklar OSB’de hayata geçecek olan Maxxen Enerji Depolama sistemleri fabrikasının son durumu hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Toplantıdan önce bir araya geldiğimiz Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, Aydın Ortaklar OSB’deki fabrika yatırımının temmuzda deneme üretime başlayacağını eylül ayında da seri üretime başlamasını hedeflediklerini söyledi. Özellikle son dönemdeki küresel gelişmelerin yatırımlarda gecikmelere yol açabileceğini kaydeden Özdemir, “Tabi küresel ekonomi –politikte bu şekilde beklemediğimiz durumları yaşamaya devam edersek belki yeniden revize etmek gerekebilir bu tarihleri” diye konuştu.
Dünyadaki bu gelişmelerin yenilebilir enerjinin ve enerji depolamanın önemini daha da artırdığına dikkat çeken Özdemir, “Çünkü artık fosil yakıtlara bağlı bir enerji politikası yürümez. Bu durumlarda ülkelerin birbirine bağımlılıkları söz konusu oluyor. Küresel siyaset ve ekonomide ters giden bir şeyler olduğu zaman trafik tamamen duruyor ve sıkıntıya düşüyorsunuz. Biz de şirket olarak bunu önceden görüp buna yatırım yaptık” dedi.
“Maxxen bu yatırımla global bir firma olacak”
Maxxen’in bu yatırımla global firma olma yolunda önemli bir adım attığını kaydeden Tolga Murat Özdemir, “Yüzde 70 ihracat ağırlıklı ve Türkiye’den Avrupa’ya Avrupa’dan dünyaya açılmak istiyoruz. İsviçre’de kurduğumuz şirketle ihracat odağımızı koruyacağız” diye konuştu.
Şirket personelinin yüzde 50’den fazlasının mühendis kökenli olduğunu belirten Özdemir, Maxxen ile birlikte 300 yeni personelin istihdam edileceğini kaydetti. Ar-Ge çalışmalarına da dikkat çeken Özdemir, “Yakın zamanda Ar-Ge merkezi başvurumuzu yapacağız” dedi.