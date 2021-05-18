Hürriyet Emlak yoluna Hepsiemlak olarak devam edecek

Kurumsal kimliğinde yenilemeye giden Hürriyet Emlak, bundan böyle yoluna Hepsiemlak olarak devam edecek. "Hürriyet Emlak oldu bak hepsiemlak.com" sloganıyla reklam filmi çeken Hepsiemlak, marka yüzü olarak oyuncu İlker Ayrık ile iş birliği yaptı.

Bugün yaptığı online basın toplantısıyla değişikliği duyuran Hepsiemlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “15 yıl boyunca emlak sektöründeki dijital dönüşümün öncüsü olduk. Yıllar içinde iş modelimiz, stratejimiz günün ihtiyaçlarına göre değişti. Artık daha iddialı hedeflerin yanı sıra kalite, hız ve güven üzerine kurulu vizyonumuzla, kendi ayakları üzerinde duran köklü ama genç bir marka olma yolunda bizi daha iyi anlatacak bir isim ve kimlik edinme kararı aldık. Bundan böyle yolumuza hepsiemlak olarak devam edeceğiz. Yenilenen yüzümüzle daha fazla kullanıcıya ulaşacağız.” dedi.

Destek vererek müşteri sayısını artırdı

Pandemi sürecinde 'Aynı Çatının Altındayız’ kampanyasını başlatarak kampanyanın ilk fazında tüm üyelerine 1 ay ücretsiz kullanım hakkı tanımladıklarını anlatan Tandoğan, “İkinci fazda hem mevcut üyelerin hem de üye olacak yeni emlak ofislerinin faydalanabileceği 2 ay ücretsiz üyelik fırsatı sunduk. Bu kampanya ile 15 bini aşkın emlak ofisine 10 milyon TL’den fazla destek sağladık ve müşterimizi bazımızı yüzde 15 artırdık. Mayıs ayı içinde alınan tam kapanma kararı ile de kampanyamızın üçüncü fazını hayata geçirdik ve hem mevcut üyeler hem de yeni üye olacaklara hiçbir şart, koşul, sözleşme, taahhüt olmaksızın yüzde 50 indirim sağladık.” şeklinde konuştu.

“Yazlık bölgelerde fiyat artışı sürecek”

Toplantıda gayrimenkul sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zeynep Tandoğan, nisan endeksi verilerine göre, hem satılık hem de kiralık konutlarda deniz kenarına bir eğilim yaşandığını söyledi.

Tandoğan, “Geçtiğimiz yılın Haziran ve Temmuz aylarında denize kıyısı olan illerdeki satılık konutlar son 5 yılın en yüksek arama hacmine ulaşmıştı. 2021 yılında da bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. Tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu bölgelere olan talep de tekrar artışa geçecek. Talep beraberinde fiyat artışlarını da getiriyor. Pandeminin de etkisiyle bu trendin devam edeceğini, özellikle yaz döneminde fiyatlarda yine artışların süreceğini öngörüyoruz.” açıklamasını yaptı.