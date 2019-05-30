Hürsan, yerli servo pres makinesini pazara sundu

30 Mayıs 2019

Otomotiv ve yan sanayi sektöründe presleme işlemi için yüksek tonajlı hidrolik presler üreten Hürsan, yeni ürünü olan yüksek tonajlı ve yerli servo pres makinesini pazara sundu. Son altı yıldır otomotiv sektörüne yoğunlaştıklarını belirten Hürsan Pres Genel Müdürü Ali Bağcı , “Yurt içi ve dışında otomotiv sektörüne hitap eden ve Türkiye’ de hiç yapılmamış özel presler üretiyoruz. Üretim hattımızı büyütmek için makine parkına yatırımlar yaptık” dedi.

Yerli otomobil üretimi için yapılan çalışmalara da katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Bağcı, bu doğrultuda ürünlerinin yerli otomobil üretiminde kullanılmasının başlıca amaçlarından biri olduğunu söyledi.

2018 yılının son çeyreğinde ilk servo preslerini, TÜBİTAK destekli bir proje ile geliştirdiklerini ve ürünü pazara sunduklarını anlatan Bağcı, “Yeni ürün ile otomotiv sektörüne yüksek tonajlı yerli üretim servo pres makinemizi sunduk. Ar-Ge merkezimiz bugüne kadar otomotiv sektörü başta olmak üzere, beyaz eşya, gemi inşa gibi sektörlere birçok proje geliştirdi” diye konuştu.

Yeni tesis yatırımı yaptı

Ayrıca, bu yıl tamamlamayı hedefledikleri ve devam eden altı projelerinin daha olduğunu söyleyen Bağcı, “Öncelikli hedefimiz bu projeleri tamamlamak. Sonrasında da yeni projelerle özgün tasarımlarla yeni teknolojiler geliştirmeye ve mevcut teknolojileri farklı sistemlere entegre etme çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan 2018 yılının ilk çeyreğinde Hürsan Pres Ar-Ge Merkezi’ni kurduklarını ifade eden Ali Bağcı, “Merkezimizde 20 teknik personel, teknolojik ürün geliştirme konusunda çalışmalar yürütüyor. Yurt içi ve dışında katma değeri yüksek makinelerimiz ve yüksek kalite standartlarımız ile pazar payımızı yükselttik. Yeni üretim teknolojilerini firmamız bünyesine entegre ettik ve yeni tesisimize yatırım yaptık” dedi.

Bugün itibarıyla satış hacimlerinin yüzde 80’ini ihracatın oluşturduğunu aktaran Ali Bağcı, 2018 yılında ihracatta belirledikleri hedeflere ulaştıklarını söyledi. Yurtiçi satış oranlarının da arttığını aktaran Bağcı, “Ancak asıl hedefimiz yurtdışında pazarımızı büyütmek ve bu hedefi gerçekleştirdik. Avrupa’da birçok ülkede halen kullanılan makinelerimiz bulunuyor. Kısa vadede katma değeri yüksek makine üretimi ile global pazarda daha fazla pay almayı hedefliyoruz” diye konuştu.