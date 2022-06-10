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Hüseyin Aydın, Turkcell yönetim kurulundan ayrıldı

Turkcell yönetim kurulu üyesi Hüseyin Aydın bu görevinden istifa etti. Aydın'dan boşalan üyeliğe Nail Olpak getirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hüseyin Aydın, Turkcell yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Turkcell’den yapılan açıklamada eski Ziraat Bankası Müdürü Hüseyin Aydın’ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

Hüseyin Aydın’dan boşalan üyeliğe Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı ve Turkcell’de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Nail Olpak atandı.