Hüseyin Özdilek emekli oldu

Şirketinin temellerini 1971'de atan Özdilek Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, emekli olduğunu açıkladı.

İki çocuk babası Emir Murat Özdilek, “Özdilek’in sahip olduğu değerleri, yenilikçi bakış açılarıyla buluşturarak Türk toplumuna katma değerli daha fazla seçenek sunacağız” dedi.

Emekli olan Hüseyin Özdilek ise “Uzun ve keyifli bir iş hayatı serüveninden sonra artık emekliliğin keyfine varmak istiyorum. Oğlumun çok daha başarılı işler yapacağına inanarak ayrılıyorum” diye konuştu.