Hyundai ABD'deki yatırımını 26 milyar dolara çıkaracak

Gruptan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırım 2025-2028 döneminde gerçekleştirilecek ve çelik, otomotiv ile robotik sektörlerinde grubun faaliyetlerini genişletecek. Hyundai, bu kapsamda 2028'e kadar yaklaşık 25 bin doğrudan istihdam yaratmayı planlıyor.

Mart 2025'te duyurulan 21 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak yapılacak 5 milyar dolarlık yeni yatırımla, grubun Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi hedefleniyor.

Grup, yatırım kapsamında Louisiana'da kurulacak yeni çelik fabrikasıyla otomotiv üretimi gibi sektörlere destek verecek, yerel tedarik zincirlerini güçlendirecek ve endüstriyel dayanıklılığı artıracak.

Grubun otomotiv iştirakleri Hyundai Motor Company ve Kia Corporation, ABD'deki üretim kapasitelerini artırarak, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek.

Hyundai ayrıca yılda 30 bin birim üretim kapasitesine sahip ileri teknoloji robotik tesisi kuracak. Tasarım, üretim, test ve uygulama süreçlerini kapsayacak merkez, ABD'de robotik ekosisteminin üslerinden biri olacak.

Bu girişimler aracılığıyla gelecek dört yıl içinde ABD'de yaklaşık 25 bin yeni doğrudan istihdam yaratılarak ABD ekonomisine katkı sağlanacak.

Teknoloji işbirlikleri

Amerika merkezli teknoloji iştirakleri Boston Dynamics (robotik) ve Motional (otonom sürüş) aracılığıyla teknoloji ticarileştirmesini hızlandıran grup, ayrıca yapay zeka, robotik ve otonom sürüş gibi geleceğin teknolojilerinde önde gelen Amerikan şirketleriyle işbirliklerini genişletiyor.

Grup, 1986'da Amerika pazarına girişinden bu yana ülkeye 20,5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve büyümesini ülkenin gelişimiyle uyumlu hale getirdi.

Son yatırım, grubun Amerikan ekonomisine olan bağlılığını ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli refahın ortağı olma rolünü bir kez daha vurguluyor.