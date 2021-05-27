Hyundai, akaryakıt motorlu araç sayısını yarı yarıya azaltacak

Güney Koreli otomobil imalatçısı Hyundai Motor Group, elektrikli araçlara daha fazla kaynak yaratmak akaryakıt motorlu araş sayısını yarı yarıya azalma kararı aldı.

Konuya ilişkin Reuters'a bilgi veren Hyundai Motor'a yakın iki kaynaktan biri bu hamleyle akaryakıtlı modellerin sayısında yüzde 50 azalma gerçekleşeceğini belirtti ve şirketin üst yönetimi tarafından stratejinin Mart'ta onaylandığını ifade etti.

Kaynak planın hayata geçirileceği zaman aralığı hakkında bilgi vermedi ancak, "Bu hamle önemli bir iş hamlesi ve evvela araştırma ve geliştirme kaynaklarının elektrikli motorlar, piller ve yakıt hücreleri gibi diğer (alanlara) ayrılmasını sağlayacak." dedi.

Hyundai, Reuters'ın sorularına verdiği cevapta içten yanmalı motor modelleriyle ilgili gelecek planlarına değinmedi, ancak hidrojen yakıt hücreli araçlar ve pilli elektrikli araçlar gibi çevre dostu araçların ürün gamına dahil edilmesi çalışmalarını hızlandıracağını belirtti.

Güney Koreli otomobil üreticisi ayrıca 2040 yılına kadar tam elektrifikasyona ulaşma hedefiyle birlikte pilli elektrikli araç modellerinin ABD, Avrupa ve Çin gibi önemli pazarlardaki payını kademeli olarak arttırmayı amaçladığını ifade etti.