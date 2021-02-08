Hyundai, Apple ile otonom araç üretmeyeceğini duyurdu

Hyundai, Apple ile görüşmelere başladıklarını duyurmasından 1 ay sonra taraflar arasındaki görüşmelerin otonom araçlar üzerine olmadığını açıkladı.

Açıklama ardından Hyundai hisseleri yüzde 4,3 ya da 2,4 milyar dolar, Kia hisseleri ise yüzde 12,8’lik kayıpla 4,7 milyar dolar değer kaybetti. Apple tarafında ise kayıplar yüzde 15 ile 5,5 milyar dolar oldu.

Hyundai’nin iştiraki Kia’nın hisseleri Hyundai ve Apple arasında, 2027 yılında üretime başlamak üzere otonom elektrikli araç ve batarya üretimi görüşmeleri olduğu haberleriyle yüzde 61 artmıştı.

Hyundai açıklamasında, Apple ile görüşmelerin devam ettiği ancak bu görüşmelerin elektrikli otonom araçlar üzerine olmadığı ifade edilirken şirketin otonom elektrikli araçların geliştirilmesinde çeşitli firmalardan işbirliği talepleri aldığı, ancak söz konusu taleplerin henüz karar aşamasında olmadığı belirtildi.

Hyundai yönetiminden bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada,” Hyundai ve Kia hisselerinin görüşmelere dair haberler etkisiyle yükseldiğini ancak Apple’ın tedarikçisi olmanın da şirket içinde itirazlara neden olabileceği bir gerçek. Bu işi nasıl çözüme ulaştırabileceğinizi ve söz konusu ortaklığın olumlu olup olmadığını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.