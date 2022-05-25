Hyundai Assan; üretim, ihracat ve satışta hedef büyüttü

Yeni model Staria'ya ilişkin İzmir'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai'nin hedeflerine ve otomotiv pazarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Hyundai'nin son yıllarda ciddi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Berkel, zor bir salgın dönemi içerisinde, 6 aylık gibi kısa bir zamanda 5 yeni modelin lansmanını yaptıklarını ve tüm ürün gamlarını değiştirdikleri için çok ciddi bir güç kazandıklarını söyledi.

"Toplamda pazar payımızı yüzde 7,5'e getirdik"

Satışlarda son 2 yıldır ciddi artış olduğuna dikkati çeken Berkel, "Geçen sene sonunda yüzde 5,2 pazar payına sahiptik. Binek otomobil satışlarında da pazar payımız yüzde 6,5'ti. Bu yıl ilk 4 ayda pazar yaklaşık yüzde 2-3 daralmasına rağmen biz satışlarımızı yüzde 65 artırdık. Binek tarafında pazar payımızı yüzde 9,5'e, toplamda da pazar payımızı yüzde 7,5'e getirdik. Biz bu başarıya ulaşırken her zaman yerli üretimin gücünü arkamızda hissettik." diye konuştu.

Toplam satışlarının yaklaşık yüzde 60'ını, yerli modeller olan i10, i20 ve Bayon'un oluşturduğunu aktaran Berkel, "Mevcut şartlar devam ederse, bu tempoyla da devam edip yılı 45 bin 500 gibi bir satışla kapatmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de bir ticari araç üretme planımız yok"

Hyundai'nin Türkiye'de orta ve uzun vadede bir ticari araç üretmek gibi planının bulunmadığını bildiren Berkel, yeni model Staria için ilk etapta 500 adetlik bir satış planladıklarını ve talebe göre durumu yeniden değerlendireceklerini dile getirdi.

Staria'nın 659 bin 900 TL'lik fiyatının oldukça rekabetçi olduğunu vurgulayan Berkel, "Bir hafta önce çalıştık fiyatı. Tabii bir hafta içinde gerçekten çok değişti kurlar, bu bizi çok zorluyor. O yüzden kurda inşallah böyle daha da fazla artış olmaz. Biz de fiyatlarımızı mevcut seviyelerde tutarız diye ümit ediyorum." dedi.

Bu durumun sadece Staria özelinde değil tüm araçlar için geçerli olduğunu dile getiren Berkel, kurun stabil olmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

"Toplam pazarın 700-750 bin bandında olacağını düşünüyoruz"

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Berkel, şunları kaydetti: "Türkiye otomotiv pazarı ilk dört ayda bir önceki seneye kıyasla daraldı. Tabii önümüzdeki aylar neyi gösterecek bilemiyoruz. Çip krizi pazarın gidişatını çok etkiliyor. Mevcut koşullar devam ederse pazarın hemen hemen geçen seneyle aynı seviyede, 700-750 bin bandı arasında olacağını düşünüyoruz."

"Daha üst baremde ÖTV'si olan araçlar satılıyor"

Müşteri tarafında talebin canlı kalmaya devam ettiğini belirten Berkel, “Çünkü şunu görüyoruz. İnsanlar biraz da böyle kur artışı yaşandığı dönemde mevcut birikimini değerlendirmek istiyor. Biliyorsunuz ev ve araç iki önemli emtia olarak görülüyor. Bu da talebi hep canlı tutuyor. Yani şu anda talep var. Bakıldığında özellikle nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam yüzde 70'lere dayandı yüzde 80 ÖTV'li araçların satışı. Son aylarda daha üst baremde ÖTV'si olan araçlar satılıyor. Biraz daha alım gücü yüksek olan kişiler araç alımına yöneliyor gibi gözüküyor. Alt baremde yer alan ÖTV'deki araçların satışları gün geçtikçe azalıyor. Çünkü oradaki müşterilerin fiyat artışıyla doğru orantılı alım güçlerinde artış çok yok.” dedi.

"Vergi sisteminde köklü bir çalışma yapılmasını bekliyoruz"

Vergi sistemine de değinen Berkel, şunları kaydetti: “Avrupa'da emisyon değerlerine göre vergilendirme sistemi var. Bence vergi sisteminin baştan aşağı tekrardan ele alınıp, bu Avrupa modeliyle de karşılaştırılıp, doğru bir vergi sisteminin hayata geçirilmesinin, hem buradaki üreticiler tarafından hem bu araçları alan kişiler tarafından çok olumlu olacağını düşünüyorum. Böyle bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Fiyatlar, kur artışından dolayı sürekli artıyor. Dolayısıyla vergilerin oranları da yüksek olunca fiyatların artışı daha fazla oluyor. Oraya ara kademeler getirildi yakın zamanda ama bir noktaya kadar etkili oluyor. Kurlar arttıkça etkisi kayboluyor. Dolayısıyla bu konuda köklü bir çalışma yapılmasını bekliyoruz.”