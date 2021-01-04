Hyundai Assan'ın devrine izin çıktı
Hyundai Assan'ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company tarafından devralınması işlemine izin çıktı.
Rekabet Kurulu, Hyundai Assan Otomotiv'in tek kontrolünün Hyundai Motor Company tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Aralık ayında, Hyundai Motor Company yüzde 70 hissesi bulunan ve hisselerin yüzde 30’u Kibar Grubu ait Hyundai Assan’da tek kontrolünü almak için Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.
Söz konusu başvuruya ilişkin DÜNYA'ya değerlendirmelerde bulunan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Katma değeri yüksek, yeni iş kollarındaki fırsatları değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Kibar, “Hisse satışı gerçekleştikten ve para elimize geçtikten sonra yeni yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz. Yerli sermaye olarak, yeni alanlara fokuslanacağız. Pandemi sonrası hayat değişiyor. Katma değeri yüksek yeni iş kollarındaki fırsatlara bakacağız” değerlendirmesinde bulunmuştu.