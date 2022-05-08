Hyundai, metamobility NFT koleksiyonunu piyasaya sunuyor

Hyundai Motor Company, gelecek hafta resmi NFT web sitesi aracılığıyla ilk özel metamobilite NFT koleksiyonu olan Shooting Star’ı piyasaya sunacak. NFT dünyasına giriş, Hyundai’nin x Meta Kongz adlı sınırlı sayıdaki koleksiyonuyla başladı. NFT topluluğu için Discord ve Twitter’daki özel kanalların yanı sıra online topluluk için özel bir web sitesi oluşturan Hyundai, şu ana kadar 127 bine yakın üyeye ulaştı. Bu rakam ise Twitter’da kısa sürede 86 bine kişiye ulaştı.

Daha fazla sınırsız teknoloji ve mobilite için iletişim kanallarını 7/24 en etkili şekilde kullanan Hyundai, NFT için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Üyeler kendi paylaşımlarını ve fotoğraflarını yayımlayarak topluluğa aktif olarak hizmet ediyor. Üyeler, beğendileri paylaşımları satın alarak kendi işlerinde veya hobi amaçlı paylaşımlarında kullanıyor.

Hyundai, 9-10 Mayıs'ta resmi NFT web sitesinde 10 bin adet fotoğrafı Ethereum tabanlı "Shooting Star" NFT adıyla satışa sunacak. Güvenilir olmasından dolayı bu sistemi seçen Hyundai, aynı zamanda gelecekte daha sürdürülebilir olması için de değiştirmeyi planlıyor.

Hyundai Global Pazarlama Direktörü Thomas Schemera, teknolojik gelişmelerle ilgili olarak “Shooting Star NFT'lerimizle Hyundai marka deneyimini metamobilite evrenine doğru genişletiyoruz. NFT üyelerimizin eğlenceye katılması için benzersiz fırsatlar yaratıyoruz. Metamobilite evreni konseptine dayalı daha benzersiz NFT'ler yaratmak ve ileriye dönük üyelikleri genişletmek için daha fazla avantajlar sunmayı planlıyoruz. Herkesi deneysel yolculuğumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz.” dedi.