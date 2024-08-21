Hyundai, Otomotiv Yönetim Merkezi tarafından en yenilikçi markalardan biri seçildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otonom Sürüş ve Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) güvenlik sistemleri kategorisinde "En Yenilikçi Marka" seçilen Hyundai, "2023/2024 Automotive INNOVATIONS Ödülleri" alanında da genel olarak "En Yenilikçi İkinci Otomotiv Markası" oldu.

Sıralama, orijinallik, olgunluk ve kullanıcı avantajları gibi faktörlere odaklanılarak çeşitli kategorilerdeki markalardan gelen yaklaşık 1000 yeniliğin değerlendirilmesiyle belirleniyor.

Şirket son yıllarda, akıllı mobilite çözümleri ve ileri teknoloji alanında öncü bir markalardan biri oldu. Bu alanda dönüşüm geçiren şirket, geleneksel otomotiv üretimine ek olarak mobilitenin geleceğini öngöre çözümler yaratmak için araştırma ve geliştirme yatırımları yaptı.

Hyundai Motor Avrupa, 2023'te Hyundai Connected Mobility (HCM) merkezini kurarken kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve daha güvenli, daha akıllı ve daha bağlantılı modeller üretmeye odaklandı.

HCM, mevcut ürün gamını geliştirmeye devam ederken aynı zamanda dijital ve bağlantılı araç teknolojilerinden yararlanarak kişiselleştirilmiş yeni nesil mobil araçlar da sunmayı hedefliyor.