Hyundai'de kontağı kapatan Ali Kibar: Yeni alanlara odaklanacağız

Hyundai Motor Company’nin Hyundai Assan’nda Kibar Holding’e ait yüzde 30 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan başvuruda, "Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Hyundai Assan Otomotiv Sanayi'nin (HAOS) tek kontrolünün Kibar Holding'den hisse alımı yoluyla devralınması işlemine izin verilmesi talebi" denildi.

DÜNYA’ya konuşan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Rekabet Kurulu’nun onayının ardından hisse devrinin gerçekleşeceğini söyledi. Kibar, Hyundai ile sembolik bir hisse ile ortaklığı olacağını bildirdi. Yeni hisse payını açıklamayan Ali Kibar, hisse devrinin iki tarafın ortak kararı olduğunu ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, hisse devri sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir alana yatırım yapmayı plankadıklarını açıkladı. Kibar, “Hisse satışı gerçekleştikten ve para elimize geçtikten sonra yeni yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz. Yerli sermaye olarak, yeni alanlara fokuslanacağız. Pandemi sonrası hayat değişiyor. Katma değeri yüksek yeni iş kollarındaki fırsatlara bakacağız” diye konuştu.

Yan sanayiye devam

Kibar Holding’in otomotiv sektöründe faaliyet göstermeye devam edeceğini de kaydeden Ali Kibar, “Otomotivden çıkıyoruz diyemeyiz, çünkü yan sanayi faaliyetimiz devam ediyor. Koltuk üretimimiz sürecek” dedi. Bilindiği üzere Kibar Holding’in otomotiv yatırımlarından biri olan Assan Hanil, ana parça tedarikçisi olarak üretim yapıyor.

Türkiye’den 40 ülkeye ihracat yapılıyor

Türk tüketicisiyle 1990 yılında tanışan Hyundai, 2002 yılından bugüne kadar da 1.5 milyondan fazla araç ihracatı gerçekleştirdi. Hyundai, Türkiye’de 73 adet yetkili satıcısı ile hizmet veriyor. Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor. Markanın Avrupa’daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, 2 bin 500 çalışanıyla maksimum olarak 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor. Ayrıca, Hyundai Assan bu araçları 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler markanın en fazla ihracat yaptığı yerlerin başında geliyor.

Türkiye tek 'yerel ortak' konumundaydı

Hyundai Assan İzmit Fabrikası, toplam 1 milyon metrekarelik alana sahip olan ve Hyundai Motor Company’nin denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk üretim tesisi olma unvanını da elinde bulunduruyor. Hyundai’nin dünya çapında Çin’de devlet mecburiyeti ile bir ortaklığı var. Onun dışında sadece Türkiye’de yerel bir ortakla faaliyet gösteriyor.