I-MAK, AGMA'ya yeni üyeliğini duyurdu

11 Ekim 2019

AGMA’ya katıldığını duyuran I-MAK , Kuzey Amerika’daki konumlarını pekiştirmeyi ve ABD’de yeni teknolojik gelişmelere yakın olmayı hedefliyor.

AGMA nedir?

1916 yılında kurulan American Gear Manufacturer Association (Amerikan Dişli Üretici Birliği), dişli, kaplin, ilgili güç aktarma bileşenlerinin ve ekipmanlarının; tasarımı, üretimi ve uygulamasında yer alan; şirketler, akademisyenler ve danışmanların oluşturduğu bir dernektir.

AGMA üyesi şirketler şu anda 495'ten fazla seçilmiş üyeden oluşmaktadır. ABD, Meksika ve Kanada'dan dişli üreticilerinin yanı sıra dünya çapında 30'dan fazla ülkeden üye içermektedir.

AGMA, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından dişlilerle ilgili olarak tüm ABD standartlarını yazma akreditasyonuna sahiptir.

AGMA ayrıca Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (International Organization for Standardization-ISO) Teknik Komite 60 (Technical Committee 60) başkanıdır. TC 60, tüm uluslararası dişli standartlarının geliştirilmesinden sorumlu komitedir. Başkanlık pozisyonuna ek olarak, AGMA, dişli kontrol ve testleri ile ilgili aktif ISO çalışma gruplarına da başkanlık eder.