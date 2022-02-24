IAS, 2022 yılına önemli gelişmelerle başladı

Global teknoloji firması IAS, yazılım ve donanım ürünleri ile firmaların Endüstri 4.0 ihtiyaçlarına bütünsel çözümler sunuyor. Firma, 2022 itibarıyla hem organizasyonel hem de sunduğu ürün ve hizmetler konusunda oldukça kapsamlı bir yapısal değişim içerisinde olduğunu duyurdu. Her gün gelişen vizyonu ile başta müşterileri, iş ortakları ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşları için verimli ve ileriye dönük çalışmalar yürüttüğünü bildiren firmanın yöneticileri, Endüstri 4.0 vizyonu ile her geçen gün kendilerini güncellediklerini belirtti. IAS Holding’in üst düzey yöneticisiyle firmadaki son gelişmeleri, 2022 hedeflerini ve gelecek vizyonlarını konuştuk.

Ertaç Yıldız:

“33 yılı aşan deneyimimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına her geçen gün daha etkili odaklanıyoruz, bunun neticesinde ERP üreticisi olarak çıktığımız yolda bugün canias4.0 markamız ile müşterilerimizin Endüstri4.0 yolculuklarında ERP'den IOT'ye ihtiyaç duydukları tüm teknolojileri sunan, yazılım ve donanım ürünleri geliştiren, danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle müşterilerine rehberlik eden global bir teknoloji firmasıyız. Teknoloji alanında gösterdiğimiz yenilikçi yaklaşımları organizasyonel anlamda da daha yatay ve modern bir yapıya geçerek destekliyoruz. Böylece tüm çalışanlarımızın, ürün ve hizmetlerimizin gelişimi üzerindeki etkilerini doğrudan görebilmesini hedefliyoruz. Müşteri memnuniyetimizi yükseltecek tüm uygulamaların başarısının çalışanlarımızın başarısı anlamına geldiği bir çalışma ortamı inşa ediyoruz. Bu yeniden yapılanma sürecinden sonra ben de görevime Türkiye Satış Operasyonundan Sorumlu Genel Müdür olarak devam ediyorum. 20 yıla yaklaşan iş ve 7 yılı bulan IAS deneyimimden öğrendiklerimi iş arkadaşlarım ve iş ortaklarımızla birlikte geliştirerek müşteri memnuniyetimizi daha yükseğe taşımayı hedefliyorum. 2022’de Türkiye’de pazar lideri olarak büyümeye devam edeceğimiz gibi tüm dünyada da 32 ülkeye ulaşan etki alanımızı hızla arttıracağımız büyük ve çok ses getirecek projelere imza atacağız. Türkiye'de ve dünyada 500'ü bulan çalışanımız ile ekosistemimize değer katan deneyimli iş ortaklarımız da bizlerle birlikte hatta bizden de hızlı büyüyor olacaklar.”