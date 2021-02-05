IAS, faaliyet gösterdiği ülkelerde yüzde 100 büyüme hedefliyor

HASAN KUŞ / İSTANBUL

Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknolojiyi tüm dünyaya ihraç eden teknoloji firması IAS, büyük veri, bulut, kurumsal kaynak planlama yazılımı, nesnelerin interneti, yapay zeka alanında birçok teknolojik hizmetini ‘canias4.0’ başlığı altında topladı.

Şirket, 2020 yılında etkinlik gösterdiği tüm ülkelerde iş hacmini ve satışlarını yüzde 35, ekibini ise yüzde 50 oranında artırdı. Şirketin 2021’den beklentisi ise faaliyet gösterdiği ülkelerde yüzde 100 büyüme. IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber; Türkiye, Almanya, Hindistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirliği ve Güney Kore’de bulunan toplam 12 ofisinin yanı sıra yurtdışındaki iş ortakları ile de tüm dünyada çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yeni yıl hedeflerini de aktaran Yaşar Hakan Karabiber, “2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen çalışmalarımızda hız kesmedik. Yeni koşullara ve iş yapış şekillerine hızlı şekilde adapte olmayı başardık. Doğru planlama, hızlı adaptasyon ve geliştirdiğimiz ileri teknoloji ürünlerimiz sayesinde bu zorlu süreci başarı ile geçirdik. Bu sayede, 2020 yılında firmamızın cirosunu yüzde 35 artırırken ekibimizi de yüzde 50 oranında büyüttük.” dedi.

31 ülkeye yazılım ihraç ediyor

IAS’ın kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümleri konusunda uzmanlaşmış, firmaların Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yolculuğunda tüm ihtiyaçlarını bütünsel yaklaşımla karşıladığını dile getiren Yaşar Hakan Karabiber, kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP dahil, otomasyon, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut gibi tüm çözümlerini canias4.0 çatısı altında birleştirdiğini vurguladı. Karabiber, bugün itibarıyla dünya çapında binden fazla müşteri, 30 binden fazla kullanıcı ve 50’den fazla iş ortağıyla 31 ülkede 16 dilde hizmet verdiklerinin altını çizdi.