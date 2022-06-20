IATA'ya Türk başkan

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Mehmet Nane, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 78. Genel Kurul'da Robin Hayes'den devraldığı IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başladı. IATA'nın ilk Türk Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Nane, Haziran 2023'e kadar görevde bulunacak.

Mehmet Nane'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildiği 78. IATA Genel Kurulu'nda THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da IATA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan IATA Başkanı Mehmet Nane, “Havacılık sektörünün çok zorlu bir krizden çıktığı böyle bir zamanda, bu önemli sorumluluğu devralmak ve IATA'nın ilk Türk başkanı olmak benim için büyük bir gurur. Bu gururun en önemli sebebi ise Türk sivil havacılığının geldiği noktayı temsil ediyor olması. Havacılık sektörü, son birkaç yıldır tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor, COVID-19’un yanı sıra politik ve ekonomik birçok farklı etkenden de direkt olarak etkileniyor. Bu da halihazırda meşakkatli olan sektörümüzü daha da zorlu hale getiriyor. Bütün zorluklara rağmen, sektörümüzde faaliyet gösteren tüm paydaşlar maksimum gayretle çalışıyor.” diye konuştu.

"Sürdürülebilir gelişim için hepimize büyük görevler düşüyor"

Havacılık sektörünün mevcut durumuna ilişkin görüşlerini de paylaşan Mehmet Nane, şunları kaydetti: “Havacılık sektörü, pandemi sonrası toparlanma çabalarını sürdürürken, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik gibi alanlarda da net ve kararlı adımlar atıyor. Sadece turizmin değil, diğer birçok sektörün de destekleyicisi olan havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi için hepimize büyük görevler düşüyor. IATA olarak, önümüzdeki 1 yıl boyunca, dünyanın seyahat ve ticarete yeniden açılması yönündeki ivmeyi sürdürmenin yanı sıra; yaklaşan ICAO Meclisi'nde CORSIA'yı desteklemek, '2050'ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu'na giden yolu iyileştirmek ve IATA üyesi hava yollarının sektörde kadın temsilini 2025 yılına kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25'e kadar artırması için oluşturulan '2025'te 25' girişimine katılımı genişletmek dahil olmak üzere çok dolu bir gündemimiz var. Öncelikli hedeflerimizi gerçekleştirmek ve sektörümüzü daha da ileriye taşımak için, tüm üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız.”