IATI ile Sabre'den stratejik ortaklık

13 Haziran 2019

Türkiye’nin önde gelen online seyahat şirketi ve seyahat servisleri platformu IATI ile global seyahat endüstrisinin önde gelen teknoloji sağlayıcı şirketi Sabre, dağıtım servisleri ve teknoloji servisleri konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Yapılan anlaşma ile IATI’nin 80 ülkedeki 38 binden fazla seyahat acentesi Sabre’in 420’den fazla havayolu, 750.000 otel, yüzlerce tur operatörü, tren, araba ve yat kiralama tedarikçilerinden oluşan GDS pazarına erişim sağlayıp dünyanın her yerinde kişiselleştirilmiş seyahat paketleri satabilecek. Geniş ürün yelpazesi, hızlı cevap süreleri ile Sabre çözümleri IATI acentelerine müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayıp özel fiyatları ve ek servisleri ile de seyahat deneyimlerini daha da geliştirecek. Aynı zamanda IATI, Sabre’ın rezervasyon sonrası otomasyon sistemleri ve gelir optimizasyon araçları ile etkinliğini arttırırken maliyetlerini düşürüp karlılığını daha da arttıracak.

Yapılan bu işbirliği hacminin 120 milyon USD’ye ulaşması bekleniyor.

Yeni iş ortaklığını değerlendiren IATI Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aydın, kararlı uluslararası bir büyüme yolculuğuna çıktıklarını ve Sabre ile kurulan bu stratejik ortaklığın her iki şirketin de coğrafik büyüklüğünü arttırmasına imkan sağlayacacağını ve iş ortaklarına sundukları servis ve teknolojileri daha da geliştireceğinin altını çizdi.

Dünyada 80 ülkede faaliyet gösteren IATI’nin yerel varlık ve güçlü uluslararası büyüme perspektifini birleştirmeyi başardığını söyleyen Sabre Online Başkan Yardımcısı Sean McDonald ise günümüz seyahat müşterilerinin giderek daha fazla önem verdiği sorunsuz kullanıcı deneyiminin sağlanmasında teknolojinin payını kavramış IATI gibi kararlı ve ileriyi düşünen bir partnerle anlaşmaktan heyecan duyduklarını ifade etti.