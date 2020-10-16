İBB, İpek Kıraç'la sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak

16 Ekim 2020

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Yenikapı’daki İBB Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda İstanbul’u afetlere hazırlayacak ve sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak iki önemli protokol yapılması onaylandı.

Bu kapsamda İBB, iş insanı İpek Kıraç, KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası ile işbirliği protokolü imzalayacak.

Pilot bölge olarak Göktürk Merkez Mahallesi’nin seçildiği proje kapsamında, sokak hayvanları ile birlikte uyum içinde yaşamaya örnek teşkil edecek bir akıllı şehir modeli oluşturulacak. Kademeli olarak İstanbul’un tüm mahallelerinde yaygınlaşması hedeflenen projede, gönüllülerin aktif katılımı ile sokak köpeklerinin sağlık ve bakım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi desteklenecek.

Sokak hayvanlarının ihtiyacı karşılanacak

Ayrıca, SemtPati uygulaması ile bölgedeki sokak hayvanlarının sayıları ile beslenme, barınma, aşılama, kısırlaştırma verileri de kayıt altına alınacak. Hayvanlara yönelik sahiplendirme ve geçici yuva bulma çalışmaları da yapılacak.

Paydaşların bireysel çabalarını ortaklaştıracak projeyle, toplumsal yaşamın bir parçası olan sokak hayvanları ile mahalle sakinlerinin sevgi ve güven içinde yaşadığı örnek teşkil edecek bir model oluşturulması amaçlanıyor.

İBB Meclisi'nin onayladığı diğer bir raporla; İBB, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile İstanbul’un kentsel risk analizlerini belirlemek amacıyla protokol yapacak.

Birleşik Krallık Araştırma Enstitüsü tarafından oluşturulan Küresel Zorluklar Araştırma Fonu kapsamında Edinburgh Üniversitesi tarafından koordine edilen “Yarının Şehirleri” projesi kapsamında, İstanbul’daki olası afet riskleri değerlendirilecek.

Deprem, heyelan ve su baskını gibi tehlikeler birlikte değerlendirilerek, bu risklerin ekonomik ve sosyal boyutları irdelenerek, gelecekteki uygulamaların iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilecek. Bu kapsamda kentsel dayanıklılık ve afet sonrasında iletişim konuları da ele alınacak.

Dört yıl sürmesi planlanan projenin diğer bir ayağını ise, şehir sakinlerinin olası afet riski karşısında en etkin ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için yöntemler geliştirilmesi oluşturacak.