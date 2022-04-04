İBB'den sanayiciye ucuz ve çevreci yakıt

Mehmet KARA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atık yönetimi şirketi İSTAÇ’tan yapılan açıklamada, son yıllarda fosil yakıt maliyetlerinin giderek arttığına dikkat çekilirken, “Bu durum, üretim için doğalgaz, linyit, kömür gibi fosil yakıta ihtiyaç duyan tesisleri alternatif yakıtlara yönlendirdi.” denildi.

Açıklamaya göre, daha ucuz olduğu için tercih edilen ve geri dönüşümü ekonomik olmayan, kağıt-karton, kauçuk, plastik, tekstil gibi atıklardan oluşan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) talebinde ciddi artış yaşandı. Sanayi üretim tesislerine ATY temin eden İBB’nin iştiraki İSTAÇ’ın açıklamasında, fosil yakıtların pahalı bulunması nedeniyle ATY talebinde beş kat artış yaşandığı vurgulandı.

24 bin ton alternatif

İSTAÇ Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eyyup Demirhan, Eyüpsultan Kemerburgaz Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi’nde çimento, kireç üretim tesisleri ve termik santrallerde enerji ihtiyacını karşılamak için kömür, linyit ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanıldığına dikkat çekerek, “Endüstriyel Atık Müdürlüğümüz bünyesinde işletilen ATY tesisine, maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ancak kalorifik değeri bulunan; kağıt-karton, kauçuk, plastik, tekstil vb. endüstriyel atıklar kabul ediyoruz. ATY Tesisimizde atıkların işlenmesi sonucu ortalama 4.500-5.000 kcal/kg kalorilik değere sahip, klor ve kükürt değeri yüzde birden düşük alternatif yakıtlar elde edilip çimento fabrikalarına sevk ediliyor. Böylece fabrikaların ihtiyaç duyacağı fosil yakıt ihtiyacı azaltılarak ülke ekonomisine katkı sunuluyor.” dedi.

Fiyatı yüzde 80 daha düşük

Alternatif yakıtın faydalarını anlatan Eyyup Demirhan, kömür gibi fosil yakıtların yerine ikame edilebilen bu yakıtların ekonomik olarak yüzde 80 daha uygun maliyette olduğunu vurgulayarak, alternatif yakıtların daha ucuz olduğu gibi daha çevreci bir yakıt olduğuna da değindi.

Alternatif yakıt kullanıldığında atmosfere yaklaşık 3,5 kat daha az emisyon salındığını dile getiren Demirhan, bu durumun aynı zamanda tesislerin işletme maliyetlerini de düşürdüğünü kaydetti.

Üretilen alternatif yakıt kalitesinin, atığın içeriğine bağlı olduğuna dikkat çeken Demirhan, “Ayrıca genelde yüksek hacim oranına sahip bu atıklardan ATY üreterek, evsel atıklara karıştırılmasının önüne geçiyoruz. Böylece düzenli depolama sahalarımızın kullanım süreleri artıyor, işletme maliyetlerinden de tasarruf sağlıyoruz.” diye konuştu.