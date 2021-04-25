İbişler, Fatsa OSB’ye dev tekstil fabrikası kuruyor

İbişler Tekstil, Karadeniz'in en büyük tekstil yatırımı için gün sayıyor. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak fabrika son aşamaya geldi. Toplam 10 bin metrekarelik kapalı alanda kurulacak fabrikanın 90 gün sonra açılması planlanıyor. Fabrikada ilk aşamada 1200 kişiye istihdam sağlanacak.

Ordu Aybastılı iş insanı İlhan İbiş’in sahibi olduğu İbişler Tekstil, Fatsa'dan Almanya, Fransa ve İspanya olmak üzere 17 AB ülkesine ihracat yapacak.

Fatsa fabrikasının Karadeniz’in en büyük tekstil fabrikası olacağını belirten İlhan İbiş, “Kuşkusuz ülkemizin her noktasına yatırım yapmak önemli. İbişler Tekstil olarak ekonominin kalbinin attığı İstanbul’da yatırımlarımız var. Ancak memleketim Ordu’ya yatırım yapmanın gururunu yaşıyorum. Bu yatırımla bölgedeki işsizliğin azaltılmasına bir nebze de olsa katkı sunabilirsek çok mutlu olacağım” dedi.





Pandemiye rağmen yatırımı durdurmayı bir an bile düşünmediğini belirten İbiş, “Önemli olan bugünlerde bile yatırımını sürdürmektir diye düşünüyorum. Bu yatırımın bölgemiz için ne kadar önemli olduğunun da farkındayım. Ve belirli bir büyüklüğe ulaşan herkesi en azından kendi memleketine de yatırım yapmaya davet ediyorum. Böylece bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kalkmasına işinsanları olarak önemli bir katkı sunmuş oluruz” diye konuştu.

İbişler Tekstil'in İstanbul Esenyurt’ta 700 kişi istihdam ettiği 40 bin metrekarelik fabrikasının yanı sıra Düzce ve Fransa’da da üretim tesisleri bulunuyor.