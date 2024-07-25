IBM'in ikinci çeyrek sonuçları Wall Street beklentilerini aştı

New York merkezli şirket hisse başına 1,96 dolar kâr elde ettiğini açıkladı. Tek seferlik kazanç ve maliyetlere göre düzeltilmiş kazançlar hisse başına 2,43 dolar oldu.

Sonuçlar Wall Street beklentilerini aştı. Zacks Investment Research tarafından ankete katılan altı analistin ortalama tahmini hisse başına 2,16 dolar kazanç yönündeydi.

IBM bu dönemde 15,77 milyar dolar gelir elde etti. Zacks anketine katılan altı analistin beklentisi 15,58 milyar dolar gelir elde edileceği yönündeydi.

Yazılım gelirleri ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 7 artarak 6,74 milyar dolara ulaştı. 113 yıllık şirket, daha önce orta tek haneli oranın üst sınırının biraz üzerinde tahmin ettiği segmentin 2024 karının yüksek tek haneli oranda büyümesini bekliyor.