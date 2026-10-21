İbraş, her üretimde aynı güvene odaklı
Otomotiv sektörüne yönelik kauçuk ve plastikten hortum ve boru ürettiklerini anlatan İbraş Genel Müdürü İsmail Tatar, bu parçaların elektrikli araçlar için de önem arz etiği bilgisini verdi.
Sıcaklığa ve basınca dayanım, kullanılan sıvıyla uyumluluk, sızdırmazlık ve uzun ömrün temel beklentiler arasında yer aldığına dikkat çeken Tatar, içten yanmalı araçlarda yalnızca motorun soğutulması gerekirken, elektrikli araçlarda motorun yanı sıra bataryanın da soğutulması gerektiğinden soğutma sisteminin ve elemanlarının öneminin arttığını bildirdi. Tatar, “46 yıllık üretim deneyimimizi güçlü altyapımız ve kaliteyle birleştirerek ihtiyaca uygun parçayı her üretimde, aynı güvenle sunmaya odaklanıyoruz” diye konuştu.
Elektrikli araçlarda kullanılmak üzere müşteri isteklerine uygun malzeme ve ürün geliştirme faaliyetlerinin ise hız kesmeden devam ettiğine atıfta bulunan İsmail Tatar, “Bu parçalarda malzeme uyumu, dayanıklılık, güvenlik ve sızdırmazlık birlikte değerlendirilmeli. Her projede güvenilir ve üretilebilir bir çözüm sunmayı önemsiyoruz” dedi.
Öte yandan, bir parçayı hafifletirken dayanıklılığından ve güvenliğinden ödün vermemek gerektiği yönünde tecrübelerini paylaşan İsmail Tatar, şunları kaydetti: “Bu nedenle malzeme ve tasarım seçeneklerini ürünün kullanım koşullarına göre değerlendiriyoruz. Geri dönüştürülebilir malzemeler ve üretimde kaynakların verimli kullanılmasını da önemsiyoruz. Elektrikli araçlar ile birlikte, akışkan transfer sistemlerinde plastik boru kullanım oranı artacağından plastik üretim hattımızı yakın zamanda devreye aldık. Kaliteyi korurken malzeme ve enerji kaybını azaltmak, uzun vadeli üretim anlayışımızın bir parçasını meydana getiriyor.”