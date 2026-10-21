İbraş, her üretimde aynı güvene odaklı

Sıcaklığa ve basın­ca dayanım, kullanılan sıvıyla uyumluluk, sız­dırmazlık ve uzun ömrün temel beklentiler arasın­da yer aldığına dikkat çe­ken Tatar, içten yanmalı araçlarda yalnızca moto­run soğutulması gerekir­ken, elektrikli araçlarda motorun yanı sıra bataryanın da soğutul­ması gerektiğinden soğutma sis­teminin ve elemanlarının önemi­nin arttığını bildirdi. Tatar, “46 yıllık üretim deneyimimizi güçlü altyapımız ve kaliteyle birleşti­rerek ihtiyaca uygun parçayı her üretimde, aynı güvenle sunmaya odaklanıyoruz” diye konuştu.

Elektrikli araçlarda kullanıl­mak üzere müşteri isteklerine uygun malzeme ve ürün geliş­tirme faaliyetlerinin ise hız kes­meden devam ettiğine atıfta bulunan İsmail Tatar, “Bu par­çalarda malzeme uyumu, daya­nıklılık, güvenlik ve sızdırmaz­lık birlikte değerlendirilmeli. Her projede güvenilir ve üretile­bilir bir çözüm sunmayı önem­siyoruz” dedi.

Öte yandan, bir par­çayı hafifletirken daya­nıklılığından ve güvenli­ğinden ödün vermemek gerektiği yönünde tecrü­belerini paylaşan İsma­il Tatar, şunları kaydet­ti: “Bu nedenle malzeme ve tasarım seçeneklerini ürü­nün kullanım koşullarına göre değerlendiriyoruz. Geri dönüş­türülebilir malzemeler ve üre­timde kaynakların verimli kul­lanılmasını da önemsiyoruz. Elektrikli araçlar ile birlikte, akışkan transfer sistemlerinde plastik boru kullanım oranı ar­tacağından plastik üretim hattı­mızı yakın zamanda devreye al­dık. Kaliteyi korurken malzeme ve enerji kaybını azaltmak, uzun vadeli üretim anlayışımızın bir parçasını meydana getiriyor.”